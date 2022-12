Ya pasaron algunos días de la emocionante final del Mundial Qatar 2022 en la que Argentina se impuso en los penales a Francia, pero siguen dándose a conocer las historias de aquellos apostadores que terminaron con las manos vacías a pesar de haberle tenido fe al equipo de Lionel Messi. En Villa El Salvador, un hombre se desmayó tras perder sus ahorros y ahora un joven compartió en Facebook que perdió mil soles de su gratificación de Navidad por la forma en la que terminó resolviéndose la Copa del Mundo.

En una publicación que se hizo viral en la mencionada red social, un desafortunado compartió su ticket de la empresa Te Apuesto, de La Tinka, en la que apostó los mil soles que había recibido de su ‘grati’ por el triunfo de Argentina. Claro, la ‘albiceleste’ debía ganar el partido en los 90 minutos. De lo contrario, se consideraría un empate.

Los goles tempraneros de Lionel Messi y Ángel Di María lo hicieron pensar que tenía la apuesta más que segura. Sus mil soles se multiplicarían por 2.80, por lo que se estaba llevando 2800 soles. Nada hacía presagiar que el dinero se le esfumaría de las manos, pues Francia parecía dormida en el campo.

Sin embargo, en una rápida reacción Kylian Mbappé lo empató en los últimos 10 minutos forzando el alargue. Lo que vino después (el 3-3 en la prórroga y los penales) ya no le importaban al protagonista de nuestra historia. Mientras Argentina y sus hinchas celebraban el se lamentaba por no haber especificado que la victoria se daría en penales o haber marcado simplemente la casilla de empate. el nombre de este joven ha quedado en el anonimato, pero esperemos que pueda pasar una buena Navidad en compañía de su familia y que ya no siga apostando todo su dinero por las supuestas ‘fijas’.

PERDIÓ SUS AHORROS Y SE DESMAYÓ

Este caso hizo recordar al hombre se desmayó, en Villa El Salvador, cuando fue a cobrar su ‘supuesta apuesta ganada’, pues había arriesgado sus ahorros por el triunfo de Argentina, pero colapsó al enterarse que el triunfo por penales se considera empate en las casas de apuestas. Inmediatamente, trabajadores del establecimiento llamaron a la Policía y al Serenazgo del distrito para que el ciudadano sea atendido por la descompensación que había sufrido.

Los efectivos lograron trasladarlo a un hospital cercano, donde finalmente pudo recuperarse del susto, aunque recuperarse de las pérdidas económicas seguramente le tomará mucho más trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

¡A comer chanchito! ¿Cuánta carne de cerdo ofertarán por fiestas? Fáciles recetas para brillar como chef | VIDEOS

¿El viernes 23 de diciembre es un día no laborable?

¿Quién es la embajadora en Noruega que era especialista en realizar pestañas 3D y que fue destituida por el Gobierno?