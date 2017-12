Facebook: Joven que pintó frase contra indulto de Alberto Fujimori pide disculpas [VIDEO y FOTOS]

Así sucedió. La marcha en contra del indulto del expresidente Alberto Fujimori generó un gran reacción en Facebook. Fue un reportero de Trome que grabó en exclusiva el momento exacto que un joven pintaba una frase en contra del exmandatario en un edificio en el Centro de Lima. El hecho dividió a la ciudadanía peruana.



El fragmento donde sale el joven pintando las instalaciones de un edificio se volvieron viral rápidamente. El hecho tuvo lugar el 25 de diciembre del 2017. Trome pudo comprobar que la policía ya había identificado al joven que realizó el pintado.



Facebook: joven pinta frase contra indulto de Fujimori

El perdón



El joven, identificado como Oscar Bellido publicó un video donde aparece ofreciendo sus disculpas y explicando los motivos por los cuales realizó el pintado en contra del indulto a Alberto Fujimori.



"Soy Oscar Bellido y fui el que pintó la fachada de la Bolsa de Valores de Lima", dice Bellido. "No es un secreto que A lberto Fujimori tiene alguna enfermedad terminal y que el indulto fue un canje para que nuestro cobarde presidente no perdiera su cargo". agrega el joven en Facebook.



"Yo manché una pared pero nuestro presidente manchó la honra, la memoria y la dignidad de todos los peruanos que fueron víctimas de la dictadura fujimorista", manifiesta Bellido en Facebook



"Yo soy joven pero no idiota para saber que Alberto Fujimori mató y robó. Eso no se olvida ni se perdona. Reitero mis disculpa y me entrego a disposición de la autoridades pertinentes", sentencia el joven en Facebook.