Facebook: Menor desaparecida hace una semana pide ayuda por redes sociales y asegura estar secuestrada

¡Terrible! Una menor de 16 años que se encuentra desaparecida hace una semana utilizó sus redes sociales para pedir ayuda. Según dijo en unos mensajes enviados a través de su cuenta de Facebook, se encuentra secuestrada.

Mishel C.T. se encontraría retenida por un sujeto que se hace llamar Leo Huerto Ramos, dijo su madre ante las cámaras de América Noticias. El sujeto la habría captado a través de Facebook.

“Por favor, ayúdenme, me tienen secuestrada, no me dejan salir, no me dejan hablar con mis familiares, por favor auxilio, me tiene secuestrada un tal Leo Huerto Ramos. Quiero ver a mi familia, por favor, llamen a la Policía. Creo que estoy por el aeropuerto”, dice la menor en los mensajes de Facebook.

Una amiga de la menor sería testigo clave en su desapareció, ya que la madre de la víctima cree que ella conoce al secuestrador y que juntas fueron a encontrarse con él la mañana del último sábado.