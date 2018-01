Ministerio de Cultura respondió a escritor que sube a buses a vender sus libros [FOTOS y VIDEO]

Tras la difusión en Facebook del escritor Elvis Herrada, quien se volvió viral porque vende sus libros en los buses para adquirir un pasaje para asistir al 18° Salón del Libro de Luxemburgo, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado explicando las razones del por qué no tiene los mecanismos para ayudarlo.



“Envíe dos cartas al Ministerio de Cultura para que me apoyen, aunque en la primera no recibí respuesta, en la segunda me dijeron que no tenían dinero y que vaya a una fundación para que me apoye”, dijo el escritor, quien se volvió viral en Facebook, a Trome.pe.





Escritor peruano sube a buses para conseguir apoyo con el cual costear su viaje a Luxemburgo. (Video: Facebook)

Sobre este tema, la entidad indica que “no cuenta con los mecanismos legales que permitan financiar el viaje de escritores peruanos a eventos específicos, en que son invitados de forma particular. Por ello, tampoco se ha previsto presupuesto para dichas actividades".



“Yo comenté al Ministerio de Cultura que representaría al Perú en Luxemburgo, o sea, pondría un stand donde estaría la bandera del Perú, pero me dieron la misma respuesta de siempre: no tenemos plata, anda a una fundación para que te apoye”, comentó el escritor.



Documento del Ministerio de Cultura SOBRE CASO ESCRITOR QUE PIDE AYUDA PARA IR A LUXEMBURGO Documento del Ministerio de Cultura SOBRE CASO ESCRITOR QUE PIDE AYUDA PARA IR A LUXEMBURGO

Sin embargo, el Ministerio de Cultura explicó que cuando el Estado es invitado a un evento editorial que no es en el país, se debe formar una comitiva para decidir qué delegación asistirá.



"En este caso, de representación oficial, las entidades asumen la inversión de la participación de la delegación de Perú como país invitado", menciona en el comunicado.



Por ahora, Elvis Herrada tendrá que vérselas: tiene el 'Euro-tono Viqui Victoria' en Facebook, el cual se realizará el 1 de febrero y también se puede contactar al autor al número celular 924-845447 o depositar en la cuenta BBVA 001-101750200563290 a nombre de Elvis Herrada para ayudar con su viaje para adquirir uno de sus cuentarios.

Documento de la invitación al escritor Elvis Herrada de la embajada de Luxemburgo. Documento de la invitación al escritor Elvis Herrada de la embajada de Luxemburgo.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE