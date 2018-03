Quieren a su mascota. Los dueños de ‘Pirata’, el perrito que casi muere atropellado el último sábado en la Vía Expresa del Paseo de la República, en San Borja, tras caer de la maletera de un auto, aparecieron y exigen a las autoridades que les devuelvan a su can.



En un entrevista para América Noticias, el taxista Juan Francisco Delgado Moreno que transportó al can en la maletera indicó que le pareció lo más seguro en ese momento. Sin embargo, no contó con que el animal terminara cayendo.



Renato Yui, quien pasaba con su auto por el lugar, notó al perro muy asustado tambaleándose en la maletera abierta del taxi. De inmediato comenzó a grabar para luego poner la denuncia de maltrato animal en Facebook. Sin embargo, nunca esperó que en ese preciso instante el can saltara movido por el miedo.



Dueños quieren a su perro de regreso

"Traté de avisarle al conductor, pero lamentablemente no me llegó a ver y es cuando el perro saltó. Yo me alejé un poco del taxi para no atropellarlo y evitar que otros lo atropellen" , dijo Renato. Tras el accidente, subió a la mascota a su auto y lo llevó a una veterinaria, donde le diagnosticaron politraumatismo en una sus patas.



Renato Yui aseguró que evitará a toda costa que el can regrese con sus irresponsables dueños. Por eso, decidió llevarlo a la comisaría de Miraflores , donde se encuentra bajo el amparo de la 'Ley de protección y bienestar del animal'. "Cumplí con ayudarlo en ese momento y ya es hora de dejarlo", aseguró Yui.



El can, que fue bautizado como ‘Pirata’ por su mancha negra en el ojo, formará parte del escuadrón policial canino, luego de ser evaluado por los veterinarios de la PNP. Los agentes investigarán lo ocurrido y se está evaluando realizar una denuncia a los responsables del accidente por maltrato animal.