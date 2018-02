Facebook viral: Enamorado pide ayuda a serenazgo para evitar que su novia lo siga golpeando [FOTOS]

En el Día de San Valentín no todo fue color de rosa. Los problemas entre enamorados, discusiones y hasta agresiones no desaparecieron por arte de magia. En Cajamarca, por ejemplo, una pareja protagonizó una escena vergonzosa, pues un hombre solicitó ayuda al serenazgo de la zona para evitar que su novia lo siga golpeando, según se pudo ver en el Facebook de Cajamarca Reporteros.



El sujeto identificado como Gustavo, no soportó más los golpes y se trepó a la unidad del serenazgo para ir a la comisaría. Sin embargo, la mujer no lo permitió, pues primero con lágrimas y luego a jalones logró sacarlo del carro, se observa en las imágenes de Facebook.



"Gustavo, que te pasa, ¡baja! después de todo lo que me haces, ¿ahora haces esto? ¡Baja!", gritaba la mujer mientras lloraba y su enamorado permanecía dentro de la camioneta de serenazgo.



El enamorado insistió en ir a la comisaría para denunciarla por agresión, pero la mujer logró sacarlo a jalones del auto. Incluso, el hombre se cayó al suelo, pero esto no importó. Igual, y ante la mirada atónina de los trabajadores ediles, la joven se lo llevó.



La pareja había llegado para celebrar los carnavales en Cajamarca. Al parecer después de tanta algarabía, surgieron los problemas.

Ocurrió en Cajamarca.

