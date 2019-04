La desesperación de un anciano ante la indiferencia para que lo atiendan en el hospital Sabogal de EsSalud

Un anciano, quien no estaba siendo atendido en el hospital Sabogal de EsSalud, cayó en desesperación y pidió a gritos que algún empleado se ocupara de su cita tal como se ve en un video viral de Facebook.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el anciano ya no sabía qué más hacer para que lo atiendan en el hospital Sabogal, generando la indignación de los pacientes que también pidieron que atiendan al adulto mayor.



"Me tienen podrido. Por eso es que no me dan la referencia. Soy paciente psiquiátrico patológico, está bien. Pero, ¿quieren que me muera ya? Años llevo como paciente", dijo el adulto en el video viral de Facebook.



Pese a que uno de los vigilantes quiso impedir la grabación que se viralizó en Facebook, los pacientes que estaban alrededor no pudieron dejar de pasar este indignante hecho, que recibió el apoyo de la mayoría y pidieron que atendieran al adulto mayor porque le podía dar un infarto.



En Facebook, los comentarios sobre la atención en el hospital Sabogal fueron negativas, recordando cuando una anciana se cayó de una camilla que colapsó.