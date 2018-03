Facebook viral: Gritan ‘conchuda’ a venezolana que ocupaba asiento reservado y no quiso cederle a ancianos

¡Vergüenza ajena! Una joven venezolana fue catalogada de ‘conchuda’ y ‘fresca’ por no dejar el asiento reservado de un bus que ocupaba para cedérselo a unos ancianos. Pese al reclamo de los pasajeros, ella no se movió de su sitio y comenzó a grabar a los usuarios que le pedían que se retire del sitio.



Con su celular, el usuario de Facebook Kike Pardon La Rosa registró el hecho y lo compartió en la página ‘Indignados Perú’. “Sucedió hoy día, lo filmé y varios también. Una venezolana estando sentada en un asiento reservado no quiso darle el asiento a un señor de edad. Y cuando llegó una señora más longeva que el señor, tampoco quiso darle el asiento”, escribió en su publicación.



Agregó que incluso casi le pega a la anciana por no dejar que la saque del asiento. “No faltó razones a nadie por botarla del micro. En todo el tiempo, ella fue irreverente, altanera e insolente. Dejó mal parados a muchos venezolanos”, dijo Kike Pardon.



En el video, que compartió, se ve cómo la joven está con sus audífonos en la oreja, revisando su celular, sin importa el reclamo de los pasajeros. “Párate malcriada. Hay que llamar a un policía. Grábenla para ponerla en invidencia”, le gritan algunos pasajeros.



En las redes sociales, varios usuarios condenaron su actitud. “Qué insolente, falta de educación y cultura esta tipa venezolana. O se ajusta a las leyes peruanas, si no que se vaya, Si no lo sabe, existe una ley asiento preferencial, piensa que está en su país y que puede hacer lo que se le da la reverenda gana”, dijo una cibernauta.