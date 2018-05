Facebook viral: Peruano en Japón se lanzó en paracaídas desde 3800 metros de altura para homenajear a madres

Quería dar un abrazo desde el cielo a las reinas del hogar. Por el ‘Día de la Madre’ , un peruano residente en Japón se lanzó en paracaídas sin ningún temor a más de 2800 metros de altura. Su hazaña fue destacada por todos los compatriotas nacionales que viven en ese país.



Su nombre es Toshio Enobi, quien es miembro del Frente Norte de Peruanos de la Construcción Civil en Japón. En una entrevista, contó que no practica su deporte favorito desde que tenía 20 años, por eso tuvo algunos inconvenientes para cumplir su reto.



A través de un video, registrado por su instructor, se puede ver que no encontraba la pita que activaría el paracaídas. Confesó que le fue más difícil porque sus habilidades físicas y peso no son las mismas que antes, pero que lo continuará desarrollando con pasión.



Su hazaña fue destacada por el Frente Norte de Peruanos de la Construcción Civil, que en su página de Facebook muestran cómo trabajan y desarrollan sus trabajos en equipo y con modernas técnicas. Este grupo promociona la ciudad de Hiroshima e invita a todos los peruanos a visitiarla.



Toshio es un electricista que pasó la mayor parte de su vida en Japón, se abrió camino y formó una familia. Así como él, existen más de 50 mil peruanos residentes en dicho país asiático.