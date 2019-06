Ambulante extranjera sobre Perú: "Es el infierno en la tierra. Aquí vinimos a pagar" | VIDEO

En Facebook, una anciana de nacionalidad venezolana que se dedica al comercio ambulatorio en Lima, indicó que Perú es "el infierno en la tierra", advirtiendo a sus compatriotas que que si vienen a nuestro país se trabaja 12 horas y se paga por todo.

"Ustedes (venezolanos), qué van a querer venir para Perú, si creen que van a ser millonarios, aquí van a venir a trabajar como los buenos, allá trabajan de 8 a 12 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde", dijo la mujer en las imágenes de Facebook.



La anciana indicó que en Perú "hay que trabajar 12 horas" porque "aquí se paga cuarto, no hay nevera (refrigeradora) ni ventilador".



Finalmente, la ambulante que se volvió viral en Facebook indicó que "aquí se viene a trabajar y si no lo haces, no comes, no duermes. Esto no es el paraíso, es el infierno en la tierra. Aquí vinimos a pagar", concluyó.