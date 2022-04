El plantea ha cambiado, el internet se apoderó de nuestra atención, las redes sociales es un mundo en paralelo. El Instagram, Facebook y Tik tok es un universo que muchas veces no coincide con la realidad. Hoy la serie más vista no está en la televisión, sino en esas plataformas digitales y tienen una sintonía que cualquier medio masivo desearía poseer. Walter Ocaña y Frases presenta historias con final feliz, con un llamado a la moral y franca crítica a la corrupción. Un análisis de programas que no ven miles, sino millones.

Walter, ¿eres un hombre de redes?

Vengo del mundo empresarial y el tema del internet y las redes sociales lo tomaba como un hobbie.

¿Y cuándo cambió todo?

Yo exporto café, pero siempre soñaba tener un lugar donde mostrar un contenido propio, con mensajes para las personas.

¿Y lo hiciste?

Me reuní con un grupo de profesionales, para profundizar temas de la vida real.

¿Cuál es el lado humano?

Creo que podemos aportar para construir una sociedad más justa. Ese es el mensaje.

¿Eres un creyente de Dios?

Soy bautizado en la Iglesia católica, pero no voy a misa, lo mío es una relación de respeto y adoración directamente con él.

Te preguntaba porque siento que en cada cortometraje hay una lección de moral

En nuestro ADN está nuestro creador. Necesitamos ir por el camino correcto.

¿Hay una relación directa entre lo que se publica y tú?

Debo ser mejor persona, a diario reflexiono sobre lo que hice o hago mal. Todos fallamos, cometemos errores, pero siempre tratando de ser mejor.

¿Recuerdas el primer coto que lanzaron?

El primero fue sobre una señora que limpiaba lunas. Invertimos bastante dinero y tiempo, empleamos muchos recursos, pero algo salió mal, no quedamos contentos con lo que finalmente se publicó.

¿Y ahora cuál es la continuidad de sus publicaciones?

Un promedio de 18 historias por mes.

¿Y la máxima reacción de la gente?

En diciembre pasado hemos tenido más de 800 millones de reproducciones.

¿Dónde está su principal público?

Nos ven mucho de Centroamérica, la mejor acogida está en México, en Perú tenemos constantes visitas que oscilan entre 1 millón 200 mil para arriba.

¿Cuántos forman tu equipo?

Somos 27 personas entre guionistas y los que forman el equipo técnico de los audiovisuales.

¿Te has identificado que alguna de las historias?

Sí, he aprendido que un líder no tiene por qué gritar, no andar con berrinches, je.

¿Conclusión?

Reflejamos la vida diaria y eso gusta. Algunas tienen final feliz, pero otras quedan a la interpretación de quien las vio.

¿Y cuál es mejor?

La primera la etiquetan a sus contactos y la segunda provoca comentarios, debates.

Ante tanta acogida, ¿algún canal de televisión te ha buscado?

Nos han querido llevar, pero he respondido que no, porque estamos bien acá.

¿Y eso por qué?

Las redes sociales son el futuro, la televisión dejó de ser la principal protagonista.

También he notado la presencia de artistas reconocidos y algunos bastantes famosos.

Primero mis respetos para ellos, que vienen y resuelven y agilizan la grabación, pero hay un dato importante en esto.

Dilo

Una figura de esas, con todo lo que significa para el público, no te asegura el éxito de las visitas.

¿Eso es real?

Será muy conocido, pero no quiere decir que su presencia genere el cortometraje más visto.

¿Qué viene en tu página?

Estamos preparando una seria de 10 capítulos y que cada uno va a durar 20 minutos.

Pues adelante, que siga fluyendo la creación y vengan más cortometrajes

Un gran abrazo a todos los que lean esta entrevista.

Te puede interesar:

MutFit: “Queremos que sepan que lo saludable también es delicioso”| Emprende Trome

Grini: “Quiero ser la primera florería ecoamigable del Perú”| Emprende Trome (Video)

Oxapampa: Charito Colina, la maestra del diseño (Video)

Turklove: " Mis zapatos son para las mujeres que pisan fuerte”| Emprende Trome (video)

Scrap & Chocolate: “La clave del éxito es mantener la calidad”| Emprende Trome