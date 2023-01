El conocido ‘Busca personas latino’, David Nostas Antezana, falleció este 11 de enero, así lo confirmó en Twitter, el periodista Marco Bazalar.

“Para toda la familia de Epensa, amigos y medios relacionados, tengo que comunicar el sensible fallecimiento de David Nostas Antezana, el conocido “Busca Personas” que hizo tanto por nuestra sociedad con su ejemplar servicio. Gran persona, mejor ser humano. Descansa en paz David”, escribió.

David Nostas Antezana se hizo conocido tras resolver casos de desaparición y reunir a familias que buscaban a un ser queridos, pero no solo buscaba persona, también mascotas.

A través de sus redes sociales, el periodista arequipeño compartía los casos que resolvía a nivel internacional.

David Nostas Antezana: ¿Cómo comenzó a ‘buscar personas’?

En una entrevista, el mismo David Nostas reveló que inició buscando personas luego que un compañero de trabajo le pidió ayuda.

“Un buen día un muchacho que trabaja conmigo, me pidió que le busque a una hermana de la cual no sabía nada por muchos años, ya que se habían separado de muy niños, acepté el reto, la encontré e hice mi primer reencuentro familiar, eso bastó para que me enamore perdidamente de esta humanitaria labor”, dijo.

