Falta de quórum evitó que se vea el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Richard Acuña

DIEZ CANSECO

Ayer se cumplieron cinco años del fallecimiento de Javier Diez Canseco. Durante este mes de mayo será recordado con un documental sobre su despertar político y un seminario de su legado de lucha contra los corruptos...



OFICIALISMO

Dizque los PPKausas no quieren saber nada con el gobierno de Martín Vizcarra, pero el oficialista Clemente Flores jura y rejura que no es así. Afirma que no serán bancada de oposición. Hummm...

DECLARACIÓN

Para el exministro Alfredo Ferrero, la presentación del premier César Villanueva en el Congreso, para pedir el voto de confianza, se vio casi ‘como una declaración de amor político’. Uyuyuy...



TERRORISMO

Los condenados con sentencia firme por terrorismo y apología a ese delito no podrán trabajar en el sector público. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen en primera votación. Vale...

RICHARD ACUÑA

Por falta de quórum no se vio el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Richard Acuña. Solo fueron cinco de los 15 miembros de la comisión. Es la tercera vez que se posterga el debate. ¿Hay blindaje...?



PIDE UNIÓN

Así que el congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) consideró que la izquierda ‘tiene la obligación y la necesidad de ser unida’ de cara a los próximos comicios electorales. ¿Lo lograrán...?

SECUESTRO

No quedará limpio. El Tribunal Constitucional rechazó el ‘habeas corpus’ a favor de Fujimori sobre las sentencias que lo limpian del secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. No faltaba más...

