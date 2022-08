PERUANO QUE SE RESPETA. Con él, las clases de aeróbicos son algo particulares. Sus alumnas ya conocen al instructor Yefi Roque Roca (38) y saben que durante sus rutinas de ejercicio no escucharán zumba, merengue o electrónica, sino las canciones de su grupo preferido: la legendaria banda Kiss.

Antes de empezar con los ejercicios de cardío, funcional, localizado y técnicas de combate en el gimnasio Verfer de Independencia, Roque se maquilla el rostro con una pintura blanca y negra, usa un traje oscuro que tiene unas alas, similares a un murciélago, y se coloca una peluca para empezar su rutina y también rendirle un tributo a la banda estadounidense de rock.

Durante sus rutinas de ejercicios escuchan 'I Was Made For Lovin’ You’ o ‘Detroit Rock City’. Foto: César Bueno

“Mis alumnas ya saben que aquí se escucha solo Kiss. Para entrenar, ponemos ‘I Was Made For Lovin’ You’ o ‘Detroit Rock City’. Admiro a Gene Simmons y por eso me caracterizo como él. Recuerdo, cuando era chibolo, mis hermanos y yo oíamos esa música de la época de los 80 y 90″, sostuvo.

Vecino de Independencia realiza rutinas de ejercicios caraterizado con traje de legendaria de agrupación de rock. Video: Trome

Roque no solo se dedica a entrenar a señoras y jovencitas en Independencia, sino que también trabaja realizando shows de ‘hora loca’ con personajes de películas animadas, videojuegos, animes, entre otros. “Me gusta caracterizar a diferentes personajes, y presentar shows diferentes para que el público se divierta y la pase bien. Yo elaboro los trajes, y uso buenos materiales para que sea vea lo más real posible”, comentó el emprendedor.

Sus alumnas se acostumbraron a la excentricidad de su instructor. Foto: César Bueno

La banda KISS se presentó en nuestro país durante su gira de despedida en mayo del presente año

PERUANO QUE SE RESPETA. Este ‘Chavo del 8′ no vive en el barril de la Vecindad y tampoco suele antojarse unas ‘tortas de jamón’ sino que se alimenta de manera saludable y anda siempre fitness. Juan Carlos Franco Santos (46), más conocido como ‘Jota_C’, es un personal trainer que promueve el deporte de una manera muy original. Se viste como el querido personaje de ‘Chespirito’ para motivar a señoras y jóvenes a ponerse en forma. Eso sí, no tiene problemas en hacer ‘La Garrotera’ o decir ‘zas, zas, zas’ cuando ve a alguien que no sigue con atención sus rutinas, lo que provoca sonrisas en el grupo que practica desde tempranas horas en la plaza de armas de El Agustino.





Franco es instructor de baile y aeróbicos desde hace más quince años. Egresado de la Escuela Nacional de Aerobicos (ENDA), ha desarrollado el programa ‘Xtrem Evolution’ con el cual mantiene en buen estado a señoras o jóvenes, que deseen bajar esos kilitos demás. Para eso realiza diferentes tipos de rutinas, que van desde hacer sentadillas, trabajo con ligas, entrenamiento muscular y hasta realizar coreografías. “Llevar este traje pone de buen ánimo a todos, les alegro y trabajan con más ganas todas las rutinas que debemos ensayar. Además como entreno al aire libre, las personas que pasan se ríen y se animan a entrenar también; eso es lo que quiero lograr con este personaje”, sostiene este padre soltero.

Además de deportista, Franco es un músico con una larga trayectoria. Su más grande éxito fue componer el ‘Rock del Coronavirus’, tema que se volvió viral en la plataforma de YouTube hace unos meses. En este momento ha compuesto otros éxitos como: ‘El Baile del Coronavirus’ y ‘Vamos Perú’. Su más grande sueño es que sus canciones sean conocidos en todo el país, por eso, se alista a grabar nuevos éxitos.

