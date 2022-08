Cuando la ‘China’ avanza a paso apurado por las calles de Puente Piedra, los vecinos saben que el reloj está marcando aproximadamente la 7:50 de la mañana. Entienden que es la hora en que la ‘Hija predilecta’ del barrio va rumbo al trabajo. Fátima Chávez, pese a la popularidad y exposición mediática que te da un medio de comunicación, mantiene el mismo estilo de vida y está orgullosa de ser como es. Hoy, que celebra su ‘primer cumpleaños’ como conductora en América TV y Canal N, revisa su propia historia y se siente feliz por todo lo avanzado, aunque está segura qué todavía hay mucho más por hacer...

Fátima, en tu barrio, ¿las combis cobran una ‘china’ en las rutas cortas?

Ya no existe, ahora todos son una ‘luca’.

¿Sigues subiendo a esas ‘naves’?

Sí y luego al ‘Metropolitano’.

Pero en las mañanas el tráfico es terrible...

Yo feliz por una simple razón...

TROME | Entrevista Fátima Chávez

¿Cuál?

Eso me tiene muy cerca a la gente. Dime a ver, cuando transmito las noticias cómo hablo de algo que no sé.

¿En cuánto tiempo la haces hasta la ‘chamba’?

Una hora y media.

SE PELEÓ CON COBRADORES

¿Te peleas con los cobradores?

Sí y alguna vez me han respondido mal.

¿Por ejemplo?

Una vez me dijeron: ‘Agradece que te estoy llevando’.

¿Te reconoce la gente en el transporte?

Voy con mascarilla, lentes, el cabello amarrado y mis bolsos. Así imposible.

Creo que ni yo te sacaría...

Pero una vez en el ‘Metropolitano’ sí me reconocieron.

¿Y de vuelta haces la misma ruta?

En colectivo y voy bien dormida.

¿Sin soltar salivita?

Cuando iba a la universidad sí ja, ja. Es que eran dos horas hasta la San Marcos.

¿Qué recepción tuviste en los medios por ser ‘sanmarquina’?

Alguno me decía si era de la San Martín y corregía: Perdón, soy de San Marcos.

Definitivamente ‘chancona’...

Por mis notas en el colegio fui becada a varias universidades, pero mi papá me aconsejó que mida mi conocimiento postulando e ingresé.

Antes de ser conductora, fue una reportera de policiales (Foto: Allengino Quintana)

¿Primer comentario por venir de esa ‘Alma Mater’?

Eres inteligente.

¿Segundo?

Seguro soy ‘rojete’ y ‘tira piedra’ ja, ja, ja.

¿Alguna religión?

No profeso ninguna, no me he bautizado y hasta ahora los duendes no me llevan.

¿Crees en Dios?

Sí y en Santa Rosa de Lima.

EL AMOR DE LA VIDA DE FÁTIMA CHÁVEZ

¿Te ha hecho algún milagro?

Una vez le pedí que me ayude a presentarme al amor de mi vida...

¿Te cumplió?

Al año siguiente quedé embarazada ja, ja, ja.

¿Y ahora?

Estoy soltera.

¿Cómo debe ser el candidato?

Me gustan los hombres feos, pero con cerebro.

Los ‘ex’ se van a poner alertas...

Se van a sentir aludidos ja, ja.

Las mujeres hablan y se preguntan: ¡Cómo puede estar con él!

Yo digo: Dios mío, ni tomo para decir que estaba borracha.

Volvamos a los requisitos...

Me gusta quien pueda mantener una conversación.

¿Un craso error?

Si me dice que me ha visto en la ‘tele’ y solo desea hablar de ello.

A ver, si te escribe al WhatsApp y te pone: ‘Hola bebé’...

Eso sería un insulto para mí.

O quizá un: ‘Hola princesa’...

Mi mamá me puso de nombre Fátima.

En esos menesteres, ¿un código que nunca se debe romper?

Con el ‘ex’ de mi amiga, jamás.

¿Te ha pasado al revés?

Mi mejor amiga está con un chico que salió conmigo cuando tenía 15 años.

¿Incómoda?

Para nada, normal, pero me preguntaste y te digo que yo no lo haría.

¿Por qué?

Es como reciclar algo que ya está usado.

¿Amigos hombres o mujeres?

Tengo más de los primeros.

¿Por qué?

A veces, algunas mujeres son conflictivas o envidiosas.

¿O por celos a que tu pareja las mire?

No, al contrario, después ellas se hicieron bien ‘patas’ de ellos.

BALAS EN OPERATIVO

C omo periodista de calle, ¿algún momento terrible?

Pasábamos por San Miguel y vimos unos policías alistándose para un operativo. Bajamos para seguirlos, empezaron las balas y disparaban contra nosotros.

¿Eres de ojos rasgados por algún ancestro oriental?

Mi mamá es ayacuchana y mi papá cajamarquino.

Me quedé pensando, ¿no tienes ganas de comprarte un auto y evitar ese tráfico del cono norte?

No está en mi prioridad.

¿Entonces?

Quiero mudarme, seguramente un departamento con mi niño.

¿Cómo te pueden seguir los televidentes?

En Instagram estoy como @fattifa_chavez.

Gracias por compartir un momento y seguimos en la lucha...

A todos ustedes un gran abrazo y decirles que me sentí bien, un beso a los lectores del diario más leído del país.

A su manera y estilo, Fátima sigue en lo suyo. Como diría la cantante argentina Soledad Pastrutti: “Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy...”.