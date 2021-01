Fátima Foronda, es una reconocida comunicadora social, activista y artista, pero en los últimos días su nombre se ha visto involucrado en una acusación por un supuesto intento de robo en una conocida tienda por departamento en Miraflores. La también candidata al Congreso por UPP por Ica fue denunciada por intentar llevarse una prenda del lugar sin haber pagado el monto.

De acuerdo al noticiero de América Tv, Fátima entró a la tienda y colocó una blusa color beige con rayas blancas en su cartera valorizado en 199 soles. El vigilante al ver esto a través de las cámaras de seguridad la detuvo y llamó a la policía.

Como se lee en la denuncia presentada en la nota policial del noticiero, la joven comunicadora indicó que había tomado la prenda en señal de protesta porque la tienda no dejó entrar a su amigo ‘Henrry’ y sostuvo que era la segunda vez que realizaba el acto.

“Guardé el producto como medida de protesta porque no dejaban ingresar a mi amigo Henrry. Cuando vi que no lo dejaban entrar, me dio un ataque de ira y mucha ansiedad. Cogí cualquier prenda y la guardé en mi cartera como medida de protesta”, dijo la candidata.

Fátima Foronda, posteriormente, aclaró que todo se trató de un mal entendido de la tienda, y que el tema ya estaba solucionado, pero su caso es considerado una falta y en unas semanas se definirá en el juzgado de paz de Barranco y Miraflores si hace trabajo comunitario o paga una reparación civil.

SU HERMANA LA DEFIENDE DE ATAQUES

Tras conocerse la noticia de este hecho, varios usuarios de las redes sociales buscaron el perfil de Fátima Foronda para atacarla e insultarla por este acto, pero sus amigos y su hermana Diana salieron en su defensa.

“Diré, primero y lo más importante, que los verdaderos amigos están en las buenas y en malas. Segundo diré que si no sabes que en la política ya empezó la “embarrada y mermelada” hace raaaaato... no sabes nada de la vida, estás muy cachorro. Tercero, diré, que es imposible no reaccionar ante el racismo, clasismo, socialismo, ante el maltrato y abuso, ante la discriminación por estereotipos impuestos por la sociedad, sucia, absurda en la que muere gente todos los días por “poder” y por robarte un celular”, resalta Diana Foronda en un post en sus redes sociales.

“No justifico los arranques, pero si motivo a entender. Por años, años y años en los diferentes centros comerciales, malls, mercadillos, como sea, me han seguido por mi estética. Muchas veces me he sentido tan mal y se los confieso porque somos humanos y esa humillación duele, sí, es molesto pero es a lo que estamos expuestos. Puedo quizás no recordar los sentimientos de impotencia la primera vez que me tocaron el tatuaje del rostro en uno de estos malls, fueron varios, y negativos. Sin embargo, lo que si recuerdo es a mi hermana defendiéndome, yo en shock, pero ella defendiéndome ... y tengo esta imagen de ella hablando con el supervisor quejándose porque me habían hecho daño”, agregó.

“No somos perfectos, absolutamente nadie lo es, pero si podemos ser comprensivos y empáticos con personas que necesitan de nuestra estabilidad para mantener su estabilidad. Estoy tranquila porque sé y he visto el apoyo que le brindan a mi hermana por más que yo no simpatice con el UPP, no lo hago, y ella lo sabe y en su momento le advertí de las guerras sucias y demás pero ella recorre su propio camino y yo solo puedo darle amor, apoyo y fuerza. Por último, me he dado cuenta que algunas personas fuera de nuestro entorno mencionan “ayyyy de nuevo las Foronda”, pero, así va a ser por mucho tiempo porque no callamos, porque opinamos, porque nos caemos y nos levantamos. Los quiero y gracias”, finalizó la también comunicadora y tatuadora.

