Fátima Foronda fue acusada de intentar llevarse una prenda de vestir de una tienda por departamentos, en Miraflores . La joven activista, artista y ahora candidata al Congreso por el departamento de Ica utilizó sus redes sociales para postear unas palabras en las que pide “no olvidar las cosas que valen la pena en medio de la pandemia”

“No olvidar las cosas que valen la pena en medio de una pandemia, no cosas que hace mucha gente con odio para que caigas en lugar de exponer noticias de relevancia”, recalcó en su cuenta de Instagram, donde viene recibiendo ataques de usuarios que le dicen de todo.

Fátima Foronda se defiende de acusación de robo

De acuerdo a la denuncia presentada en el noticiero de América Tv, Fátima Foronda declaró en su manifestación policial que había tomado la prenda en señal de protesta.

“Guardé el producto como medida de protesta porque no dejaban ingresar a mi amigo Henrry. Cuando vi que no lo dejaban entrar, me dio un ataque de ira y mucha ansiedad. Cogí cualquier prenda y la guardé en mi cartera como medida de protesta”, dijo.

Su hermana Diana ha defendido a su hermana con un post en su cuenta de Instagram, contando las veces en que ambas han sufrido discriminación por su apariencia. “Es imposible no reaccionar ante el racismo, clasismo, socialismo, ante el maltrato y abuso, ante la discriminación por estereotipos impuestos por la sociedad, sucia, absurda en la que muere gente todos los días por “poder” y por robarte un celular”, resalta.

“No justifico los arranques, pero si motivo a entender. Por años, años y años en los diferentes centros comerciales, malls, mercadillos, como sea, me han seguido por mi estética... No somos perfectos, absolutamente nadie lo es, pero si podemos ser comprensivos y empáticos con personas que necesitan de nuestra estabilidad para mantener su estabilidad. Estoy tranquila porque sé y he visto el apoyo que le brindan a mi hermana por más que yo no simpatice con el UPP, no lo hago, y ella lo sabe y en su momento le advertí de las guerras sucias y demás pero ella recorre su propio camino y yo solo puedo darle amor, apoyo y fuerza”, recalcó.