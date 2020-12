Médicos y trabajadores del sector salud anuncian huelga indefinida para este 13 de enero

Luego de paro agrario que duró cinco días y afectó a cientos de personas que quedaron varadas en la carretera, la Federación Médica Peruana anunció una huelga nacional indefinida, en reclamo de mejoras salariales y un incremento en el presupuesto del sector Salud.

El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, se pronunció para Canal N y dijo que la medida la acatarán todos los profesionales del gremio. “En vista de la insensibilidad del Gobierno y la falta de diálogo con nuestra ministra de Salud, nos estamos viendo obligados a reiniciar la huelga nacional indefinida del 13 de enero de 2021″, indicó.

Los trabajadores del sector salud reclaman un incremento en su presupuesto. “No vamos a poder atender a nuestros pacientes de manera adecuada, vamos a seguir con las carencias de medicamentos, insumos, equipos, no se van a poder hacer análisis, las citas van a ser cada 3 o 5 meses. No se va poder reflotar el primer nivel de atención si no hay presupuesto”, aseguró Talavera.

Asimismo, exigen el cumplimiento de la tercera fase de la escala salarial, que según sus palabras, debió empezar en enero de 2020 pero se aplazó por la pandemia del coronavirus. “Hemos estado esperando hasta diciembre y no tenemos nada, tampoco figura en la ley de presupuesto de 2021 la tecera y cuarta fase, que tuvo que estar”, agregó.

Por otro lado, calificaron de insensible al gobierno de Vizcarra por mandar al Tribunal Constitucional una ley que reconoce los derechos de los trabajadores del gremio, la misma que incluye nombramientos, ascensos automáticos y el cambio de grupo ocupacional. “Le pedimos al TC, en base a la dignidad del trabajo, que reconozcan, aprueben y den su voto favorable a esta ley”, indicó.

Talavera aseguró que han intentado comunicarse con la ministra de Salud desde todos los gremios y por todos los medios, incluido el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, pero no los reciben.

Finalmente, dijo que a pesar que la prioridad es el Covid-09 y la vacunación que está prevista para el primer trimestre de 2021, se debe considerar que hay otras enfermedades que también deben ser atendidas ya que ocasionan muchas más muertes que el coronavirus.

TROME - Médicos y trabajadores del sector salud anuncian huelga indefinida para este 13 de enero