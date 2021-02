LA CORRIGE. Federico Salazar criticó a la ministra de Defensa, Nuria Esparch, por asegurar que el presidente Francisco Sagasti se vacunará primero porque representa a la Nación como funcionario.

En declaraciones a América Noticias, la ministra aseguró que el mandatario recibirá la primera dosis hoy pero lo prioritario es que se inmunice el personal que trabaja en la primera línea contra la pandemia.

“El presidente, como representa a la Nación, y esa es la razón por la que será vacunado el como primer funcionario del país el dia de hoy, pero lo mas imporante es que toda la primera línea, medicina, fuerzas armadas, policía nacional, brigadistas, bomberos, sean vacunados con este primer embarque”, dijo Esparch.

Al respecto, Federico Salazar comentó que Sagasti no debería vacunarse primero por ser funcionario. “Yo creo que esa es una perspectiva que debe cambiar. Él debe ser vacunado para enseñarle a toda la población que no le tiene miedo a la vacuna, que la vacuna hace bien y que todos deben vacunarse. Esa debería ser la razón por la que el presidente de la República se vacuna en el primer grupo, y no un tema de funcionarios”, dijo el conductor.