POR: ÓSCAR TORRES

Pasan los días y continúa la inestabilidad en el país. Por tal motivo, Trome conversó con el experimentado periodista Federico Salazar, quien analiza la coyuntura política.

Federico, el Perú está viviendo una incertidumbre política. Incluso mucha gente analiza la posibilidad de irse del país. ¿Cómo se soluciona esto?

Lamentablemente no hay una salida fácil ni rápida porque justamente la incertidumbre se da porque no se puede prever el resultado de los encontrones políticos, no hay una mayoría en el Congreso, el ejecutivo hace unas propuestas y tiene unas iniciativas poco sensatas, entonces no se sabe el resultado y aparte está el tema económico.

Diversos analistas creen que este gabinete, al que califican de impresentable, fue puesto a propósito para ‘pechar’ al Congreso. ¿Lo crees así?

No necesariamente. Yo creo que fue puesto simplemente en un arrebato de poder, o sea, pensando que estaban cubiertos por el hecho de que en el fondo el Congreso está un poco contra las cuerdas porque no es tan fácil que censuren al gabinete porque después se puede producir una situación indeseada.

Te lo digo porque el congresista Bermejo ha mencionado en varias ocasiones que el gobierno puede cerrar el Congreso si le niegan la confianza…

A eso me refiero, por eso el Congreso está contra las cuerdas. No le sería tan fácil censurar porque se exponen a una segunda censura y por lo tanto a un cierre.

De los ministros que integran el gabinete, ¿cuáles consideras que son los más peligrosos para el país?

Primero el premierato, hay una interrogante sobre el ministro Bellido, y por otro lado también Cancillería, es un problema que Héctor Béjar esté a cargo de las relaciones internacionales, va a haber un giro ahí probablemente en el planteamiento internacional de la diplomacia peruana y eso es bastante peligroso.

El periodista Juan Carlos Tafur dijo que el Parlamento debe estar preparado para vacar a Castillo. ¿Ves posible ese escenario?

No, no lo veo tan posible, ante todo porque no creo que tengan en la contabilidad los votos.

Los defensores del gobierno de Castillo dicen que hay un complot de la derecha y la prensa para no dejarlos trabajar, ¿es así?

No, lo que pasa es que hay muchas críticas de la prensa y de parte de la población también. De trabajar pueden trabajar, lo que pasa es que no hay una ‘luna de miel’ porque no se la han ganado. Con el tema de la elección de los ministros, luego de los funcionarios como ese señor que habían designado y que tuvieron que retirarlo al cabo de dos días porque era el que había otorgado las revisiones técnicas al camión cisterna que ocasionó la tragedia de Villa El Salvador, y hay gente así con muchos problemas, entonces obviamente van a haber críticas. Se amparan en que los critican para decir que no los dejan trabajar, lo que tienen que hacer es trabajar bien.

El periodista y presentador de televisión, Federico Salazar, conversó con Trome sobre la cuestión de confianza que pedirá el Gabinete Bellido al Congreso entre otras cosas más.

‘SECUESTRADO’

La abogada Beatriz Mejía dice que Castillo está secuestrado por Cerrón, ¿te parece?

No. Me parece que trabajan en conjunto.

Otros aseguran que aquí no hay ‘Castillo bueno’ ni ‘Cerrón malo’, sino que ambos comparten el mismo pensamiento…

No sé si exactamente el mismo pensamiento, pero sí están coordinados y ese proyecto que lanzó a la presidencia a Castillo es de Perú Libre, o sea que ahí no hay ninguna sorpresa, no es que ‘no me gusta Cerrón’, se ha lanzado con él, entonces no veo que haya ninguna figura de secuestro.

El gobierno insiste en plantear la Asamblea Constituyente, ¿qué significaría eso para el Perú?

Es un tremendo problema cambiar de Constitución, no veo la legalidad de cómo se puede ir a una Asamblea Constituyente. Veo la legalidad de muchos cambios constitucionales que se pueden dar a través de la misma Constitución, pero suprimir una Constitución vigente y plantear una Asamblea que nace de la nada no solamente es ilegal, sino deshonesto porque no hay ningún límite ahí para el ejercicio del poder. Se crea una instancia de poder absoluto que puede hacer lo que le da la gana, puede cerrar el Congreso, en fin.

¿Qué opinión te merece que un exguerrillero como Héctor Béjar esté en la Cancillería y diga que Sendero Luminoso es un invento de Estados Unidos?

Esa afirmación es bastante díscola. Completamente fantasiosa de las teorías de la conspiración, pero no solamente es eso, sino los antecedentes del señor Béjar deberían haber sido suficiente razón para que él no esté de titular de las relaciones internacionales peruanas.

Para Federico Salazar la presencia de Evo Morales en el país'significa el carácter del proyecto de este gobierno, eso que llaman el socialismo del siglo 21.' (Fotos: José Rojas)

El semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ ha revelado que ya hay un plan para vacar a Castillo liderado por Fuerza Popular. ¿Qué opinas?

No creo, un plan puedes tener si es que tienes las posibilidades de hacerlo, pero si no tienes los votos, eso es poco probable ahora.

Mucha gente que le dio su voto al ‘lápiz’ se está arrepintiendo. Tú dijiste en plena segunda vuelta que el plan de Perú Libre iba a significar la destrucción del país, ¿te reafirmas?

Sí, totalmente. Es un plan para llegar rápidamente a un manejo de corte colectivista, socialista y lleva a la destrucción de la economía y en política también al desarreglo completo de las instituciones sustituyéndolas por el poder absoluto que va a cerrarle el paso a la prensa libre y así.

Escribiste que las batallas se ganan más con estrategias que con golpes. ¿A qué te refieres?

De todas maneras, los golpes son reacciones impensadas. La estrategia es pasos que se dan para conseguir un objetivo y siempre, en general, se consiguen los objetivos con pasos inteligentes, serenos, y no con pataletas.

Se habla que incluso se puede partir la bancada de Perú Libre. ¿Quién o quiénes lo sostendrían a Castillo en una crisis política?

Así estamos, en medio de una situación de crisis y como hemos visto en el caso de las comisiones no lo han sostenido a Castillo. Incluso, Castillo ha pedido la Comisión de Educación y tampoco se la han dado. En realidad su bancada por más que no esté partida tampoco siente apoyo.

¿Qué significa la presencia de Evo Morales paseándose por el Perú?

Significa el carácter del proyecto de este gobierno, eso que llaman el socialismo del siglo 21.

Salazar opinó que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón trabajan en conjunto. (Fotos: José Rojas)

MARÍA DEL CARMEN ALVA

María del Carme Alva, la presidenta del Congreso, ¿crees que puede asumir un liderazgo más importante?

Debería, pero no sé si pueda. No sé si está en sus capacidades. No la conozco tanto. Se va a probar si lo tiene o no.

Con el alza del dólar que genera el aumento de algunas medicinas y alimentos, ¿qué nos espera en las próximas semanas o meses?

Problemas en la economía en general porque no hay cómo parar eso. El alza del dólar se debe entre otras cosas a la fuga de capitales y al pasar eso hay menos dólares a disposición, por lo tanto el precio sube, dicho en términos muy generales, y el dólar impacta en una serie de precios de productos que tienen componente importado, y eso va a seguir. No veo cómo se pueda parar.

‘REPOTENCIAR A LA POLICÍA’

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, manifestó que entidades como las Fuerzas Armadas deberían sumarse a la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿De acuerdo?

No. En lo que estoy de acuerdo es en la repotenciación de la Policía Nacional porque el trabajo de seguridad ciudadana es muy distinto a lo que hacen las Fuerzas Armadas y no hay que pervertir la meta o la orientación del trabajo de estas.

¿Se debe quedar Julio Velarde en el Banco Central de Reserva?

Yo creo que sí, porque por más que él no sea ‘Superman’ para detener, por ejemplo, el alza del dólar, es de las personas que más sabe y el que menos daño va a causar en esa posición.

¿Guido Bellido da la talla para ser primer ministro?

Es uno de los primeros nombramientos que ha causado el rechazo y la crítica. Él podrá ejercerlo. Lo va a hacer de todas maneras, pero se nota que es una persona que no tiene la amplitud de criterio para el trabajo de Presidencia del Consejo de Ministros, más bien pienso que va a crear más problemas.

¿Crees que el Congreso finalmente le dará la confianza?

Probablemente sí. Quizá una confianza mediatizada con interpelaciones a los ministros, con censuras más adelante a determinados ministros, pero veo muy difícil que el Congreso se aviente a una aventura de censura.

Gracias Federico. Dios ayude a nuestro país y ojalá no paremos de crecer, generar empleo y combatamos con propiedad la pandemia…

Ojalá realmente sea así, Dios te escuche.

