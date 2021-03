ALARMADO. Así se mostró el conductor de América Noticias, Federico Salazar, tras escuchar los testimonios de familiares de ‘pacientes covid’ internados en el Hospital de Villa El Salvador, quienes indican que tienen que acampar en los exteriores del nosocomio por cualquier requerimiento del personal para los enfermos.

“Lo que me sorprende es que...mira ese envase de agua, ¿les estan pidiendo agua? ¿no hay agua en el hospital? hay que ir al fondo de este tema”, dijo indignado durante un enlace en vivo con Gunter Rave.

El hijo de una mujer hospitalizada con Covid-19 comentó que los médicos le piden, de vez en cuando, agua caliente o tibia, además de pijamas, medias y truzas. “Por eso estamos acá. Yo vengo de san Juan de Lurigancho, imagínate recibir la llamada a las 10 de la noche ¿cómo me vengo hasta Villa El Salvador a esa hora? ¿cómo me movilizo? Por eso he plantado mi carpa y estoy acá las 24 horas para mi mamá”, contó a América Noticias.

Asimismo, reclamó porque las indicaciones e información que reciben del hospital de Villa El Salvador no es clara. “No te dan la información como debe de ser, te dicen ‘si... está estable, sigue bien, mañana te llamamos’”, indicó.

Por otro lado, aseguró que su mamá está internada desde el domingo pasado y aún no la ha podido ver. “Es una realidad muy triste porque acá las personas fallecen cada media hora. Es triste y uno está viviendo con esa angustia. Yo estoy desde el domingo acampando acá”, recalcó.

VIVEN DRAMA

El sábado, Víctor, el hijo de una mujer internada en el Hospital de Villa El Salvador, contó su drama y aseguró que también acampa en los exteriores del nosocomio hace más de una semana. Según su testimonio, toda su familia se contagió, pero su madre se llevó la peor parte.

Al momento viene esperando la disponibilidad de una cama UCI para salvar a su progenitora. Contó que dejó de trabajar como chofer desde diciembre para mudarse a la casa de su familia, donde sus tíos, abuelos, padres y hermana se contagiaron con la peligrosa enfermedad.

