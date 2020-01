Doña Petronila Gonzáles, madre de Paolo Guerrero y Julio ‘Coyote’ Rivera, se mostró indignada el último domingo por la noche tras enterarse que su hijo mayor debía quedarse detenido 24 horas para esperar a que el fiscal de turno tome su manifestación por manejar en estado de ebriedad.

“(La Fiscal) tenía que tomarle la manifestación y no viene. Lo quieren tener hasta mañana ni que hubiese matado ¿qué cosa ha hecho mi hijo?”, declaró el domingo por la tarde Doña Peta.

Ante estas palabras, el conductor de Primera Edición, Federico Salazar, le recordó a la mamá del capitán de la selección peruana que manejar en estado etílico ya no es una falta ni un error, sino un delito y que los fiscales de turno tienen que atender varios casos dentro de una misma jurisdicción.

Doña Peta molesta (Fuente: Latina)

“Acá la responsabilidad es clarísima y, además, tiene que saber que es un delito. Parece que mucha gente no se ha enterado que manejar en estado de ebriedad, al margen de que se ocasione un accidente o no, configura como un delito. No es una falta o un error. Es un delito y que si se demoró el fiscal, bueno se demora con todos", declaró el Salazar.

Por eso, enfatizó que si bien la familia de Paolo Guerrero goza del cariño de los peruanos por los logros en las canchas, eso no los excluye de cualquier responsabilidad tras cometer un delito.

"Lamentablemente acá hay que ser muy drástico y, por más simpatía que nos pueda causar tanto Rivera como su familia, no podemos dejar de señalar la responsabilidad de manejar en estado etílico y contra el tránsito”, expresó.

Federico Salazar a Doña Peta Trome