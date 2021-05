A veinte años de cárcel efectiva fue condenado por el Poder Judicial un sujeto que en febrero de 2020 secuestró por 14 horas a su exconviviente y la acuchilló varias veces en el muslo izquierdo porque ella había decidido dejarlo debido a sus constantes agresiones, en Comas.

Se trata de Julio Freddy Ascoitia Solsol, para quien el Primer Juzgado Penal Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte, también ordenó una reparación civil de 4 mil soles en favor de su víctima, Yannina Suárez Virú, que deberá abonar como depósito judicial en el Banco de la Nación.

Según la sentencia, Ascoitia Solsol, con DNI 43540004, saldrá libre el 10 de febrero de 2040 por el feminicidio en grado de tentativa EN contra su expareja.

En la diligencia realizada vía remota, el sentenciado dijo que “juro por Dios que en ningún momento quise hacerle daño. Yo a esa chica (Yannina Suárez) la he querido tanto. Estaba ebrio. Cuando todo pasó le he pedido perdón. La quise llevar a un hospital dos veces, me siento muy arrepentido”.

HORAS DE TERROR

El 10 de febrero del año pasado, el hombre, quien trabajaba como obrero de construcción civil, llevó a su pareja al cuarto donde dormían, donde la golpeó, jaló el cabello, tiró al piso, pateó y luego, con un cuchillo de cocina, le hirió el muslo y amenazó con cortarle el cuello. El ‘delito’: querer abandonarlo. Hubo también agresión psicológica, por los insultos y amenazas de muerte.

Julio Freddy Ascoitia Solsol saldrá libre en febrero de 2040 por secuestrar y acuchillar a su expareja en el muslo.

Entre los elementos de convicción presentados por la fiscal provincial Paola Lucila Paredes Marrufo, se destacan el acta de intervención policial, los informes pericial de investigación en la escena del crimen, pericial físico químico, pericial forense de examen toxicológico; el dictamen pericial de biología forense, el protocolo de psiquiatría del sentenciado, el certificado médico legal de la agraviada y las declaraciones del personal policial, la agraviada el sentenciado, entre otros.

Luego de padecer 14 horas retenida por el sujeto, la víctima logró evadirse de la habitación. Según el jefe de la comisaría de Túpac Amaru, comandante PNP Christian Toledo Loli, Yannina llegó a la dependencia policial, solicitando auxilio y de manera inmediata se capturó al agresor.

VIDEO RECOMENDADO

TROME - Ethel Pozo reaparece en redes y explica su ausencia de América Hoy el último viernes