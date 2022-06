Los padres de Ericka Valdez Spozzitto exigen justicia y piden a las autoridades que encuentren a Richard Montoya Calderón, expareja de la víctima, quien la asesinó a fierrazos en la cuarta zona de Collique, en el distrito de Comas. Ella deja en la orfandad a tres pequeños de 14, 12 y 8 años.

“Aquí, destrozado. Pido justicia. Que chapen a ese maldito y le den la máxima pena, la cadena perpetua. Mañana yo entierro a mi hija y se va a quedar otra víctima más, espero que no sea así”, indicó entre sollozos Pablo Valdez, padre de la víctima.

Por su parte, la madre de Ericka Valdez también exigió que encuentren al asesino de su hija. “Ese maldito le tiraba con el fierro a mi hija. Él ha venido preparado. Quiero sentir que nos sentimos seguras en el Perú. Quiero justicia para mi hija. Porque yo sé que hoy día entierro a mi hija y se olvida todo. Richard, yo sé que me estas escuchando. Todo lo que le has hecho a mi hija lo vas a pagar”.

Padres buscan justicia para encontrar a sujeto que mató a su hija

En otro momento, Pablo Valdez detalló que ayer, domingo 26 de junio, durante el velorio de su hija, los abuelos paternos intentaron llevarse a los tres niños. Sin embargo, solo lograron irse con el menor de 8 años.

“Casualmente, ayer en el velorio, hemos tenido problemas con los abuelos paternos. Nosotros no queremos confortarnos por la situación. Querían llevarse a las bebes, pero ellas quieren enterrar a su mamá y se han quedado con nosotros. Al bebe de 8 años lo tienen ellos. No sé a quién recurrir, para que nos brinde ayuda psicológica y legal”, comentó.

Se iba a casar

Freddy Caira, la última pareja de Ericka Valdez y con quien se había comprometido el Día del Padre, dio detalles del momento en que Richard Montoya la atacó con un fierro y luego la arrolló con su auto cuando huía del lugar.

“El auto de su ex aparece y yo le digo (a Ericka) voy a tomarle la foto porque necesito la foto para denunciarlo. Dos días antes ya ha estado rondando por la cuadra. Ella me dice espérame en el árbol voy a hablar con él. Cuando yo estoy esperando con las cosas, ella se acerca y (él) de frente abre la puerta y le clava el fierro, se notaba que era como una barreta”, contó. “Me iba a casar el otro año con ella. Así me la quitó, de la nada me la quitó”, dijo entre sollozos.

Mimp brinda atención legal

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) informó que profesionales del programa nacional Aurora brindan atención legal, social y psicológica a la familia de la víctima.

“Desde ayer la abogada participa en las diligencias de ley. Estaremos junto a la familia hasta obtener justicia”, publicaron en sus redes sociales.

#Comas | Ante un feminicidio de una mujer por su expareja, profesionales del #ProgramaNacionalAurora del MIMP brindan atención legal, social y psicológica a la familia. Desde ayer la abogada participa en las diligencias de ley. Estaremos junto a la familia hasta obtener justicia. pic.twitter.com/AHD1UyEpAM — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 26, 2022

