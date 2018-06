Feriado largo: Cinco lugares para visitar con la familia o amigos en Lima [FOTOS]

Si aún no has hecho planes para disfrutar el feriado largo y por estas fechas estás con poco presupuesto o prefieres no hacer gastos extras, dale una mirada a estos lugares en Lima que podrían ser excelente opción para visitar en estos días.



El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recomienda:

Lomas de Lúcumo (Pachacámac) : En este circuito ecoturístico los visitantes podrán realizar caminatas entre formaciones rocosas y pinturas rupestres. Pueden descubrir, además, la flor de Amancaes (uno de los símbolos de la ciudad de Lima).

Museo del Convento de Santo Domingo (Cercado de Lima): El Convento del Santísimo Rosario, más conocido como Convento de Santo Domingo de Lima, fue fundado en el año 1535. Su construcción comenzó a mediados del siglo XVI. Tiene diferentes ambientes para realizar visitas guiadas.

Puente de los Suspiros (Barranco): Tradicional puente inaugurado el 14 de febrero de 1876. Es uno de los lugares más populares en Lima y reconocido a nivel mundial gracias a Chabuca Granda.

Feria Nacional de artesanía ‘De nuestras manos’ (Miraflores): Hasta el domingo 1 de julio está en el Parque Salazar (cerca de Larcomar), con 125 stands que presentan trabajos de los más destacados artesanos del país.

Parque de las Leyendas: Uno de los zoológicos más importantes del Perú por su gran colección zoológica y botánica y cuenta con 53 sitios arqueológicos, algunos ellos con poco más de 2,000 años de antigüedad.

MÁS ALTERNATIVAS

Para conocer más alternativas de viaje dentro y fuera de Lima y conocer un poco de sus atracciones, el Mincetur invita a ingresar a la web ‘ ¿Y tú que planes?’ (www.ytuqueplanes.com) y Turismo Rural Comunitario (www.turismoruralcomunitario.com.pe).



