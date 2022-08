Un numeroso grupo de fieles distintas edades, entre niños, adolescentes, adultos y ancianos, se congregaron este sábado 27 de agosto en el pozo de los deseos, ubicado en el santuario de Santa Rosa de Lima, situado en la primera cuadra de la avenida Tacna del Centro de Lima, para rendir homenaje en su día.

Esta importante actividad de acudir al santuario de Santa Rosa de Lima se retoma al tras dos años de suspender esta importante actividad debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). Cabe indicar que será obligatorio el uso de mascarilla para ingresar al convento.

El noticiero América Noticias, señaló que si bien, el ingreso de las personas estaba previsto para las 6 de la mañana, muchos permanecieron desde la madrugada en los exteriores del recinto católico para poder pedir su “deseo”.

Algunos fieles llegaron con arreglos florales y cartas para el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima. Algunas personas llevaron sillas para esperar su ingreso durante la madrugada; además utilizaron vestuario que pueda abrigarlos.

“He venido con mis tres hijas y mi hermana. He traído una rosita roja y mi carta”, dijo una señora que forma la extensa cola por el jirón Callao.

“Vengo de Ate Vitarte y tomé un taxi para llegar a las cuatro de la mañana. Hace años me cumplió bastantes deseos y de ahí comencé a ser devota de Santa Rosa de Lima. No vine dos años por la pandemia y sentí que no cumplía mi promesa. Una de ellas era traer a mi hija y ahora ella está conmigo”, contó otra de las fieles que forman la larga cola.

A las seis de la mañana comenzó el ingreso de fieles y tal como estaba programado se inició la misa en honor de Santa Rosa en el convento principal del Santuario. De esta manera, con gran devoción, los feligreses rezarán y realizarán cánticos para la Patrona del Perú, América y las Filipinas.

También, se observó la presencia de policías y miembros de Serenazgo en los exteriores del recinto religioso para garantizar seguridad en la zona.

Cronograma

Día Central (martes 30 de agosto)

Horario de visita al Santuario: de 6 a.m. a 8 p.m.

Horario de misas en la Basílica:

Mañana: 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m.

Tarde: 12 p.m., 1 p.m., 5 p.m. y 6 p.m.

Noche: 7 p.m. y 8 p.m.

