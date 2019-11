Feriado Largo: Tenga cuidado y tome sus precauciones si deja la casa sola

Robos, ‘pepeos’, accidentes y otras emergencias podrían arruinar el feriado largo, pero hay pautas para reducir los riesgos.

EVITE ROBOS

​

Muchos están saliendo de viaje, paseo o irán de visita a los cementerios y dejarán la casa sola. Los pequeños y medianos negocios también pueden ser blanco de asaltos.



“Se deben identificar los puntos vulnerables para reforzarlos. No se trata solo de comprar cámaras de videovigilancia y conectarlas, hay que definir puntos de manera que la cobertura dé una vista en forma de ‘z’. También es importante no publicar los movimientos en redes sociales”, dijo Álex Huambachano, especialista de Hikvision. Aconsejó:



Verificar si las casas aledañas están habitadas.



Seguridad electrónica: Algunos, con inteligencia artificial, supervisan en tiempo real varios ambientes, aun con baja luz.



En los ‘delivery’, identificar a los que entran al edificio o condominio.



PARA EL VIAJE



Use terminal formal. Verifique si el vehículo está autorizado, ingresando a: www.sutran.gob.pe/str



Denuncie cualquier irregularidad al 0800-12345.



Si va en su auto revise luces, frenos, SOAT y otros. Maneje bien descansado y sin ‘selfies’ o ‘chateo’.



Para acampar, el Minsa aconseja llevar botiquín de primeros auxilios y su medicación (si está indicada por hipertensión, diabetes u otros). Evitar alimentos de fácil descomposición. Comer trozos pequeños y masticar bien.



PARA SUS REUNIONES



Use taxi formal.



Identifique la ruta de evacuación en caso de sismo.



Cedro advierte precaución con el alcohol. Alto consumo expone a accidentes de tránsito, ‘pepeos’.



No mezcle alcohol y tranquilizantes: genera intoxicación. O desinhibición, euforia y después depresión, somnolencia, incluso coma y muerte.

TOME EN CUENTA



lSE reforzará la seguridad en el Centro de Lima y cementerios como El Ángel y Presbítero Maestro, con 250 serenos, patrullaje, motos, canes, cámaras.



EMERGENCIA: 105 (PNP) 116 (Bomberos), 106 (Samu), 113 (orientación salud)