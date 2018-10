Feriados 2018: ¿Este viernes 2 de noviembre es no laborable?

Ya falta poco más de 2 meses para que termine el año pero aún nos quedan algunos feriados para disfrutar durante el 2018. Uno de ellos es el próximo jueves 1 de noviembre, Día de todos los Santos.



Pero si pensabas que no gozarás de un fin de semana largo puesto que el 2 de noviembre no es feriado, pues estabas equivocado. Y es que según decretó el Ministerio de Trabajo, ese viernes también será no laborable.



Se trata del feriado largo más extenso de lo que queda del 2018, por lo que te recomendamos que vayas haciendo planes para disfrutar con la familia, amigos y otros seres queridos de estos días de descanso.

Cabe indicar que el feriado del viernes 2 de noviembre es no laborable compensable para el sector público y con algunas restricciones para el sector privado. Es así que si trabajas para este último, haz la consulta respectiva antes de de la fecha indicada.

El pasado 26 de diciembre del 2017, se publicó el Decreto Supremo Nº 021-2017-TR, que establece los días no laborables compensables para el año 2018. El documento incluyó como feriados los días 2 de enero, 27 de julio, 31 de agosto y viernes 2 de noviembre.