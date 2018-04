Estos son los feriados no laborables por la VIII Cumbre de las Américas

El Gobierno declaró como feriados no laborables los días viernes 13 y sábado 14 de abril de 2018 a fin de garantizar la seguridad de los mandatarios y visitantes que llegarán a Lima para participar en la VIII Cumbre de las Américas en Lima.



La medida se conoció a través del Decreto Supremo Nº 022-2017-TR publicado en el diario oficial El Peruano, donde el Gobierno señala que “es necesario adoptar medidas de diversa naturaleza para la atención y seguridad de los visitantes, por lo que resulta conveniente declarar días no laborables sujetos a horas de trabajo compensables o recuperables”.



Si bien la medida será aplicable a los trabajadores de los sectores público y privado de Lima Metropolitana y Callao, en el caso del sector privado se tendrá que llegar a un acuerdo con el empleador para la recuperación de horas, si no hay alguno, decidirá el empleador.



Mientras que en el sector público las horas dejadas de laborar durante los días declarados no laborables serán compensadas en los quince días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el Titular de cada entidad pública, en función a las necesidades de la entidad.