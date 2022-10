La denuncia que los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, cercanos al presidente Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, presentaron contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusándola de formar parte de una presunta organización criminal, es una jugada para obstaculizar a la justicia, opinó el jurista Fernán Altuve.

En diálogo con Trome, señaló: “Hostilizan a los fiscales, desaparecen a los testigos y planean atentar contra la integridad de los investigadores. Es una organización criminal en plena acción”.

El excongresista remarcó que es ‘un plan orquestado para obstaculizar la acción de la justicia’.

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo ante el Congreso.

Además, criticó que se recurra a limitar los fondos que permitan realizar las diligencias fiscales en los casos en que el presidente Castillo se encuentra investigado. “Buscan asegurar su impunidad a toda costa”, consideró.

El Parlamento

Altuve sostuvo que la fiscal Benavides “no tiene capacidad para plantear una acusación (contra Castillo) porque está limitada constitucionalmente y no está entre sus facultades”.

Enfatizó que el Parlamento debe tomar la batuta. “Si el Congreso no recoge el escándalo que significa esta obstrucción sistemática que evidencia la organización criminal desde el Ejecutivo, pues entonces no se podrá hacer nada. La responsabilidad recae en las fuerzas políticas que no se ponen de acuerdo y limpian al gobierno”, anotó.

Sin pies ni cabeza

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero indicó que la denuncia hecha por los abogados de Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo confirma que “desde el gobierno buscan tumbarse a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides”.

″Todo está orquestado desde el gobierno con estos actos de amedrentamiento contra la fiscal Benavides. Espero que tengan la sensatez de declarar improcedente porque no tiene pies ni cabeza”, anotó.

Katherine Ampuero. (Foto: Andina)

Ampuero consideró que la denuncia contra Benavides es otro acto de obstaculización al trabajo del Ministerio Público.

