El exparlamentario Fernán Altuve manifestó que el Congreso ha sido muy atacado en los últimos años, pese a que es el foro donde los diferentes grupos políticos pueden llegar a acuerdos.

“Creo que hay que devolverle al Parlamento el lugar que el Parlamento tiene. Tenemos cinco años en los que ha sido extremadamente criticado por fuerzas extraparlamentarias. No se ha visto que el Congreso es el foro para que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas que representan a un espectro mucho mayor que la polarización de una segunda vuelta”, dijo.

Altuve agregó lo siguiente: “Pero tenemos una actitud anti Congreso promovida a partir del año 2016, porque no gustó una mayoría. Cuando se eligió un nuevo Parlamento se insistió en atacar al Parlamento elegido, cuando ese Parlamento ya no tenía la mayoría. La actitud no era por un grupo político, sino contra la representación nacional”.

Del mismo modo, indicó que el Parlamento ha sido hostilizado permanentemente cuando es la institución fundamental para el diálogo.

“Vivimos en una esquizofrenia porque el foro para dialogar es el que se ataca, se le impide y se le cuestiona la capacidad de dialogo”, acotó.

NUEVO CONGRESO

Cabe indicar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo entrega de credenciales a los 130 congresistas electos en los comicios del pasado 11 de abril, día de la primera vuelta de las Elecciones Generales.

Debido a protocolos de bioseguridad implementados para evitar contagios del Covid-19, el acto se realizó en dos bloques. Primero recibieron sus documentos los legisladores de Alianza Para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Somos Perú y Renovación Popular; y luego los de Acción Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Perú Libre y Podemos Perú.

Como se aprecia serán diez los partidos políticos los que tendrán representación parlamentaria, pero solo nueve de ellos podrán forman una bancada. El Partido Morado, por solo tener tres congresistas, tendrá que formar alianzas o quedar como ‘no agrupados’.

Respecto a Martín Vizcarra (Somos Perú), quien el candidato congresal con mayor votación, no recibió sus credenciales, pues sobre él pesa una inhabilitación de diez para ejercer cualquier cargo público, aunque el expresidente ha acudido por este caso a la vía judicial. Su accesitario es José Enrique Jerí Oré.

Mientras que Guillermo Bermejo (Perú Libre), quien enfrenta juicio por presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso, sí recibió sus credenciales, pues sobre él no pesa ningún tipo de impedimento legal.

Sobre el caso de Bermejo, especialistas en temas electorales dijeron que solo podrá ser apartado del Parlamento en caso, al final del juicio, sea condenado y esta sentencia sea confirmada por una instancia adicional.