Cada semana aparece un nuevo escándalo. Todo el país hablaba del supuesto plagio de la tesis y surgieron las graves declaraciones del empresario Zamir Villaverde, actualmente preso, quien denunció públicamente a Pedro Castillo de liderar, planificar y coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones para ganar la presidencia. Trome conversó con el jurista, historiador y catedrático Fernán Altuve, quien no calla nada.

Fernán Altuve, conversó con Trome y comentó sobre el gobierno de Pedro Castillo, Zamir Villaverde y Los ‘Niños’ de Acción Popular.

Fernán, ¿consideras que el Perú ha entrado a un punto sin retorno o hay alguna salida a la crisis que vivimos?

Yo creo que todavía hay una luz de esperanza, pero eso depende de la decisión del Congreso que nos representa, que tenga coraje y valor.

La gran mayoría de la población rechaza a este gobierno, pero el Congreso también es impresentable. ¿Qué crees que va a pasar?

Si el Congreso no asume su responsabilidad política de sanear el poder Ejecutivo y llevarnos a un proceso de transición rápidamente, sí pienso que entramos en un espacio donde las voces de la violencia, como las que anuncia el señor Cerrón, pueden volver a presentarse en la realidad nacional.

¿Qué comentarios te merecen los llamados ‘Niños’ de Acción Popular, sindicados por Karelim López?

Es una identificación preocupante, pero lo que más me preocupa es si hay más ‘Niños’ que no han sido mencionados, porque el hecho de que el Congreso trate de blindar con el gobernante que tenemos no me parece que es por motivos gratuitos.

El presidente Castillo se victimiza y afirma que la ‘derecha golpista’ no lo deja gobernar. ¿Es así?

Yo creo que él no puede gobernar por sí mismo y que lo que quiere la ciudadanía es ponerle fin a un gobierno que desde el primer día tomó decisiones equivocadas.

¿Qué es lo peor que has visto en estos 9 meses de gobierno?

Nunca había visto corrupción desde el día uno y aquí ha habido corrupción desde el día uno de gobierno favoreciendo desde el Ejecutivo a grupos de interés, a amigos, dinero en el mismo Palacio de Gobierno, acusaciones directas de gente favorecida que sindican al gobernante, o sea, el escándalo de corrupción de hoy no se había visto antes.

Zamir Villaverde está con prisión preventiva acusado de corrupción. ¿Por qué estaría dispuesto a revelar todo lo que sabe?

Yo no estoy seguro de que él esté dispuesto a revelar todo lo que sabe, sino me parece que él está tratando de utilizar las pruebas que tiene para que desde el poder lo favorezcan a él como han estado favoreciendo a los sobrinos del presidente.

Pero otros aseguran que no se le debe dar crédito a la palabra de un delincuente…

El problema no es que se le dé crédito a la palabra de un delincuente o no, el punto es que si el delincuente acusa a un derechista es verdad, si el delincuente acusa a un izquierdista es mentira. La doble moral política es la que tiene un juego acá y no se puede permitir.

¿Crees que tiene sustento esta teoría del presunto fraude electoral, pese a que la Fiscalía y los organismos internacionales lo negaron?

Yo estoy convencido de que ha habido un fraude electoral. Creo que la Fiscalía y los órganos electorales han sido cómplices y partícipes, y los organismos internacionales han venido a una visita de vacaciones y no tienen ni la menor idea de lo que ha pasado.

El presidente Castillo dice que no le ha robado un centavo al país, ¿le crees?

Yo creo que él tiene razón. Él es parte del robo de millones, no de centavos (sonríe).

Diversos economistas aseguran que el Perú se está yendo al abismo. ¿Hacia dónde vamos?

Estoy convencido de que el Perú se va al abismo y que si no lo rescatamos pronto de las bandas delincuenciales que han tomado el poder, entonces vamos a pagar una factura muy cara y muy larga.

Altuve está convencido que 'hubo fraude electoral'. (Foto: Jesús Saucedo / @gec)

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

¿A qué se refería Vladimir Cerrón cuando dijo que la Asamblea Constituyente va incluso por la vía no pacífica?

Considero que es una amenaza que está realizando porque si no logra los objetivos por la vía legal debe de haber ya un plan orquestado para llevar al Perú a la violencia.

¿Cerrón es el presidente en la sombra?

Creo que no. Yo creo que Cerrón es un cogobernante, pero creo que también hay otros cogobernantes silenciosos, como por ejemplo los ‘caviares’ que constantemente odian a Cerrón, pero no hacen nada para quitarle poder. Simplemente están en una pugna para ver quién está en mejor situación ante el señor Castillo, pero cuando se trata de atacar al gobierno se callan y solamente salen a atacar a la oposición, entonces quiere decir que son cómplices, aunque estén molestos.

LOS ‘CAVIARES’

¿Qué es un ‘caviar’?

Un caviar es una persona a la que lo único que le interesa son sus privilegios, los que ha obtenido, que considera que tiene una superioridad moral por tener una ideología de izquierda y está dispuesta a cualquier cosa con tal de que una persona de derecha no llegue al poder, y si eso cuesta que el país se hunda, ¡que se hunda! Por lo tanto, son personas que tienen una doble moral o una amoralidad… Son como un avispero, realmente no hay más que un conjunto de intereses y tienen una gran inteligencia para entender qué intereses les favorecen y siempre el patriotismo es un obstáculo para sus intereses…

¿Cómo percibes la situación de la calle, de la población respecto a este gobierno?

Yo creo que la gente está muy molesta, creo que la inflación está dañando y lesionando terriblemente el ingreso popular y que cada día la gente está más indignada con los gobernantes y sus aliados ‘caviares’.

¿Se está escondiendo y protegiendo a Bruno Pacheco para silenciarlo?

O se estará escondiendo él o a lo mejor ya lo silenciaron porque uno con esta gente que es mafiosa no sabe. La no aparición del señor Bruno Pacheco podría ser una señal de que ya no está entre nosotros.

Fernán Altuve opinó que 'un caviar que considera que tiene una superioridad moral por tener una ideología de izquierda y está dispuesta a cualquier cosa con tal de que una persona de derecha no llegue al poder'. (Foto: Jesús Saucedo / @gec)

CÉSAR ACUÑA

¿Qué rol está jugando César Acuña?

Creo que César Acuña tenía la posibilidad hasta determinado momento de sumarse a la oposición, pero creo que lamentablemente ha decidido blindar a este gobierno y va a dañar tremendamente no solo su prestigio, sino la influencia política que él ha tenido hasta este momento.

Tú eres magíster en filosofía, ¿estás convencido de que Castillo plagió su tesis?

Bueno, yo no he visto el documento, pero por todo lo que se ha dicho en la prensa y lo que ha salido a decir el supuesto asesor, que no asesoró, definitivamente las irregularidades en esa tesis son profundas.

De la oposición, ¿hay un líder que te llame la atención?

En la oposición hay muchas personas con cualidades y lo que más importa ahora es la consolidación de un frente común.

¿Qué concepto tienes del congresista Roberto Chiabra?

Tengo una gran opinión de él como profesional militar, como persona pública y creo que en este momento en el Parlamento es una de las personas que tiene una posición más consistente.

¿Qué crees que va a pasar en el corto plazo?

Es pronóstico reservado en el Perú.

Gracias Fernán...

Muchas gracias a ti.

