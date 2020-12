PROTESTAS EN ICA. Fernando Carvallo entrevistó a Benjamín Cillóniz y expresó su malestar por las declaraciones que hizo el gerente general de SAFCO Perú - Fundo Algarrobo Pampeano en Ica, Benjamín Cillóniz.

Benjamín Cillóniz calificó las protestas de los trabajadores agrarios en Ica de terrorismo. “Como gerente general, no tengo ningún pedido de ningún gremio ni nada. Han ingresado a la propiedad privada y han atacado a personal porque no se han solidarizado con ellos. O sea, si uno no marcha a romper cosas, a destruir, te atacan y eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo”, indicó el gerente.

La declaración generó malestar principalmente entre los manifestantes quienes protestan por las pésimas condiciones laborales en las que trabajan y piden la derogatoria de la Ley Chlimper. Al respecto, el periodista Fernando Carvallo considera que la declaración del gerente del Fundo Algarrobo Pampeano entorpece las conversaciones con los trabajadores.

“¿A usted le parece que esta referencia contribuye a un diálogo respetuoso? Qué tiene que ver eso con el terrorismo. Yo creo que se equivoca eso desconocer lo que la criminalidad terrorista significó en Perú, quiere denigrar a las personas, no merecen ser llamados terroristas”, menciona el periodista

.

Periodista le hace el pare a Cillóniz por llamar 'terrucos' a agricultores que reclaman derogación