Fernando Olivera y Mauricio Mulder se agarraron 'boca a boca' en sesión de Comisión Lava Jato

El exministro de Justicia, Fernando Olivera y el congresista Mauricio Mulder (APRA) se agarraron boca a boca durante la presentación en la comisión Lava Jato del Congreso de la República donde se investiga las presuntas irregularidades en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.



Tal enfrentamiento se produjo cuando Mauricio Mulder le pidió a Fernando Olivera que responda de manera precisa si había visto "indicios" de corrupción cuando era parte del gobierno de Alejandro Toledo .



A lo que Fernando Olivera contestó: “Le rogaría que no interrumpa, sino que sea con las formalidades del caso, porque sino esto sería un diálogo".



Mauricio Mulder : Es que esto debería ser un diálogo, no un monólogo.



Fernando Olivera : “No necesito compararme, pero diálogo es diálogo. Monólogo es solo escucharlo a usted y para eso mejor apago la televisión”.



Fernando Olivera : “No voy a discutir el tema. Ya discutí con su jefe (en alusión a Alan García).



Mauricio Mulder arremetió: “Podrá usted haber discutido, pero ahora discuta conmigo o no tiene los pantalones. En todo caso, el jefe del señor Olivera cobró 20 millones de dólares. ¿O no cobró?.



Después de este intercambio, Fernando Olivera respondió señalando que no tuvo indicio o sospecha de irregularidades en las obras de la interoceánica licitadas a favor de Odebrecht.



Fernando Olivera también polemizó con otros congresistas, pero con quien tuvo más choques fue con Mauricio Mulder.



