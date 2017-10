Fernando de Szyzlo murió hoy en un accidente doméstico. Con este lamentable hecho se fue una de las mentes más lúcidas del país y uno de los artistas plásticos por los que todo peruano debería inflar el pecho. En 2010, nuestro redactor Óscar Torres entrevistó a Fernando de Szyszlo, resultó una charla amena y variada en temas. Si no lo conocías mucho, esta es tu oportunidad. Empecemos.



Fernando de Szyszlo es un mito viviente del arte mundial. Nació en Barranco, el 5 de julio de 1925. Sobrino del gran escritor Abraham Valdelomar, es uno de los más destacados artistas plásticos de vanguardia en el Perú y una figura clave en el desarrollo del arte abstracto en América Latina.



El notable pintor ha tenido más de cien muestras individuales en museos y galerías de América Latina, Europa y los Estados Unidos, y ha participado en prestigiosas bienales internacionales como la Bienal de Sao Paulo y la de Venecia. Su trabajo está representado en importantes colecciones públicas y privadas del mundo. Doctor Honoris Causa de diversas universidades, fue un lujo conversar con él y que pinte para Trome.



Quién no quisiera tener un cuadro de Szyszlo en casa antes de partir ‘ Hay luz al final del túnel...’ El notable pintor Fernando de Szyszlo, a sus 85 años, es una historia viviente del arte y gran amigo de Mario Vargas Llosa. Hace un repaso de los gobiernos que ha vivido y confiesa que el Perú sí tiene solución.



Don Fernando, primero, cómo se hace para llegar a los 85 años tan vital y artista, y no tan contaminado con las miserias de este mundo?

La única receta es trabajar. Porque trabajar en las cosas que a uno le gusta, eso le da sentido, significado a la vida.



Es usted una personalidad respetada, lúcida, el Perú tiene solución o como escribiría su amigo Vargas Llosa en ‘ Conversación en la Catedral’ ‘ cuándo se jodió...’?

Aún Mario ha cambiado mucho su opinión de ese libro primero. El Perú tiene solución, todos nos damos cuenta que hay luz al final del túnel y que si seguimos en el mismo camino, vamos a llegar al desarrollo, sin duda, muy pronto.



Estará en la entrega del Nobel de Literatura, qué frase le dirá a Mario apenas reciba el galardón?

‘Mario, se ha hecho justicia’, es lo que le voy a decir.



Con Vargas Llosa, son grandes amigos, ¿qué anécdota personal recuerda con mayor placer y alegría?

Hay un libro que Mario me dedicó y dice una cosa que me conmovió mucho: ‘ Por tantas batallas que hemos ganado y perdido juntos’.



¿Por qué le metió un puñete Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez?

Me imagino que es una reacción personal. Después parece que es política, pero en esa época había una cierta distancia porque Gabriel García Márquez seguía admirando a Fidel Castro, pero la reacción es personal. Mario es incapaz de contarme esas cosas porque es como yo, ‘las intimidades no se cuentan, deben ser privadas’.

¿Cuál es el mal que aqueja al país?

El primer mal que nos ha aquejado es la falta de integración. O sea, la Conquista produjo una herida que no se ha cerrado. Una herida en la que los criollos se sienten españoles, europeos y el resto son indios y, entonces, esa herida no ha cerrado hasta hace un tiempo.



Usted fue testigo de gobiernos de todo tipo. Hagamos un ejercicio de regresión, desde 1968, ¿Juan Velasco Alvarado?

Era una persona que tenía buenas intenciones, pero poca información, y se dejó llevar por las ideas más fáciles. Suprimir la miseria era quitarle a los que tenían y repartirla mal, porque nunca hay suficiente para repartir (sonríe).¿¿Morales Bermúdez?

Él nos libró de Velasco Alvarado. En realidad, y yo creo que el gran defecto del presidente Morales fue que no se atrevió a devolver la prensa a sus propietarios.



¿Fernando Belaunde Terry?

Pocas veces en mi vida, desgraciadamente, he votado con convicción por alguien y el 62 y 63 voté con mucha convicción por Fernando Belaunde. Fernando era un hombre formidable, honesto, amaba al Perú, pero era un pésimo gobernante. Creo que el gobierno de Belaunde no fue un gran gobierno. Ninguno de los dos.



¿Y el primer gobierno de Alan García?

Es penoso hablar de él porque fue una secuencia de malos manejos, de una ideología que estaba ya obsoleta en ese momento y, entonces, produjo la catástrofe económica que todos sabemos.



¿Alberto Fujimori?

Esa fue la desgracia que nos tocó. La revolución en el Perú se produjo en esa campaña, en la campaña del 90 Mario Vargas Llosa cambió la manera de pensar en materia económica al Perú. Es decir, ‘desatanizó’ a la empresa privada, a la iniciativa privada. Fujimori trató de copiar una parte de ese programa, pero no copió la otra que era repartir y respetar. No hizo ninguna de esas dos cosas.



¿Valentín Paniagua?

Fue corto, pero fue un gran gobierno. Fue una pedagogía de cómo se lleva la democracia. Claro, ahora, no tuvo ni tuvimos tiempo los peruanos de darnos cuenta hasta dónde podría llegar su capacidad.



¿Alejandro Toledo?

Con Alejandro Toledo comienza la recuperación de este país. Con él comenzamos a ver luz al final del túnel.



¿Cuál es el mejor gobierno que vivió?

(Sonríe) Es difícil decirlo. No hay muchos, pero en mi vida he tenido dos ilusiones, una fue el doctor Bustamante y Rivero y la otra Belaunde candidato. Y le voy a decir, el gobierno de Alan García ha movido al Perú. Lo ha encaminado, ya Toledo había hecho las bases, pero él lo encaminó.



¿Votó por Susana Villarán o Lourdes Flores?

Por Lourdes Flores. Tengo mucho respeto por Susana Villarán, pero no me gustaba la gente de su alrededor.



En las presidenciales, con quién coincide más, ¿con Keiko, Toledo, Castañeda o PPK?

Con Keiko, nada. Con PPK, mucho, pero mi realismo me hace estar más cerca de Toledo.



‘ Keiko sería fatal para el país’, ¿sigue pensando lo mismo?

Fatal, fatal.



‘ ALAN ME HA CONVENCIDO’

‘No tengo capacidad para creerle a Alan García’, alguna vez declaró…

A mí me ha convencido. He sido un viejo combatiente del Apra, se puede ver en todo lo poco que he escrito de política, pero Alan García me ha convencido.



¿Continúa pensando que Alberto Fujimori es un ‘ chino siniestro’?

Totalmente ( risas). Y me da una gran alegría que a su juez, al doctor César San Martín, lo hayan hecho presidente del Poder Judicial.



Sé que una obra suya puede costar entre 15 a 50 mil dólares. Hasta cuánto han llegado a pagar por una de sus pinturas?

En Sotheby’s ( empresa de Nueva York, casa de remates) el año antepasado se vendió un cuadro en 87 mil dólares. Yo le había vendido a su propietario en 2 mil 500 dólares ( risas).



Cuando se reúne con su amigo Mario, qué hacen, ¿se fuman un puro, toman café, una copa de vino?

Todas esas cosas, más, hablamos de política, nos reímos y hablamos de literatura.



¿Qué recuerdos guarda de su ex esposa, la brillante poetisa Blanca Varela?

Un recuerdo maravilloso. Siempre tuve mucha pena de que no nos entendiéramos, a pesar de que estuvimos tantos años juntos, que en cierto aspecto humano no nos entendiéramos, pero siempre tuve mucha admiración por ella y guardo un recuerdo muy emocionado.



¿Cómo la enamoró?

( carcajadas) Esas cosas no se deben hablar porque velan... Son como los negativos: si los sacas a la luz, se velan y se malogran. Lo que tuvimos fueron coincidencias, la gente que está en literatura y arte más son coincidencias de intereses, la afinidad de gustos, esas cosas son las que acercan a la gente.

¿Qué lo motiva en este mundo?

Sin duda, y en serio, la pintura.



¿Tiene Facebook o Twitter?

No, nada.



¿Qué es la belleza? La belleza es…

Una vez definí a la pintura y decía que también define a la mujer amada. Es el encuentro de lo sagrado con la materia.



¿Y la felicidad?

Es una circunstancia pasajera, desgraciadamente. Si no, cómo nos daríamos cuenta que somos felices, si no somos infelices todo el tiempo.



¿Cuál es su estado ideal de felicidad, tal vez estar frente al mar pintando?

Leyendo un buen libro, escuchando buena música, Bach de preferencia y pintando, por supuesto, pero, claro, pintando es un estado de felicidad, es un combate, es un parto, es una cosa dolorosa y maravillosa al mismo tiempo.



¿Es cierto que ha pintado cerca de dos mil cuadros?

Sí, un poco más, cerca de tres mil ( sonríe).



¿Conoce el Cono Norte?

Sí conozco. El otro día he estado en una universidad a la que me invitaron, estuve muy contento y eso me da mucha esperanza. Yo pienso que esa gente es la gente que va a mandar a sus hijos a estudiar fuera, esa es la nueva clase media alta del Perú. En eso se basa la grandeza futura del Perú.



¡ Qué genial!, ¿no?

Sí, porque a esa gente no la pueden engañar ya, esa gente sabe lo que quiere. Yo siempre digo que los partidos de extrema izquierda necesitan miserables para tener alguien que vote por ellos.



Detállanos un día en la vida de Fernando de Szyszlo.

Me levanto a las 7: 30. Hago media hora de gimnasia, ejercicios en la cinta de correr. Tomo desayuno y después me pongo a pintar, almuerzo, y luego otra vez pinto hasta que haya luz natural. No pinto con luz artificial porque cambia el color. Picasso solo pintaba de noche.



¿Le teme a la muerte?

No le temo. Le temo a dejar la vida. Eso me cuesta horrores. Pensar que no voy a vivir me cuesta horrores, pero no quiero una vejez indigna como producen las enfermedades de ahora. Sería capaz de suicidarme, espero ser capaz de suicidarme, pero lo que más pena me da es dejar de vivir, adoro la vida.



Gracias don Fernando por su amor al Perú y por ser un compatriota honesto y de probadas credenciales democráticas. Este es un homenaje para usted…

Gracias a ti, me ha gustado mucho la entrevista, punzante, de frases cortas. Lo felicito y a Trome, que es el periódico en español más vendido del mundo. Es formidable.





Es hora del pingpong Trome:



Alberto Fujimori: Nefasto.



Alejandro Toledo: Una gran posibilidad.



Luis Castañeda Lossio: Respetable.



Keiko Fujimori: Nefasta.



Mercedes Aráoz: Respetable.



Susana Villarán: Respetable.



Pedro Pablo Kuczynski: Tengo una gran admiración por PPK

