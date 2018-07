Fiestas Patrias: Estas son las actividades que se realizarán por el 197 aniversario de nuestro país | FOTOS

Hoy el Perú cumple 197 años de independencia y las celebraciones comenzarán con la misa y Te Deum que se realizará en la Catedral de Lima. Luego, al promediar las 10:30 de la mañana, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, dará su mensaje a la Nación.



Preparándose para lo que será la Gran Parada Militar, ayer, en medio de una persistente llovizna, los agrupamientos de las Fuerzas Armadas realizaron su último ensayo. Ni el frío aplacó los ánimos de los participantes, quienes lucieron sus trajes de gala y uniformes.

Serán más de 7 mil efectivos los que participarán de este desfile patrio en la avenida Brasil.



AVENIDA BRASIL



Javier Ávalos , jefe del Escuadrón Amarillo de la Municipalidad de Lima, informó que desde ayer la avenida Brasil permanece cerrada desde la cuadra 15 hasta la 25. Además, dijo que se dispuso el cierre de las avenidas Guzmán Blanco y Alfonso Ugarte, por lo que exhortó a la población a tomar rutas alternas como las avenidas Sucre, Salaverry y Garzón.

Juan Carlos Huerta, coronel del Ejército, explicó que en el desfile se contará con el Ejército Peruano, Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Bomberos e Indeci. Agregó que el evento será abierto por un grupo de bailarines que realizarán un espectáculo musical con danzas del interior del país.

SEPA QUE



- Hoy las calles del Centro de Lima estarán cerradas al público desde las 5 a.m., por la misa y Te Deum; y posterior mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra.



- Habrá desvíos para los autos y es imprescindible que porten su DNI.



- Mañana domingo 29, por la Parada Militar, habrá tribunas libres para el público sin invitación (desde las 5 a.m.).



- Si es invitado, debe llevar consigo su invitación y DNI.



- Si irá con niños, no olvide colocar sus datos en sus prendas.