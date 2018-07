Fiestas Patrias: Sigue estos consejos y viaja tranquilo durante el feriado largo | FOTOS

Miles de familias aprovecharán el fin de semana largo por Fiestas Patrias para emprender una nueva aventura por las rutas del país. Por ello, antes de salir de casa, se deben tomar las medidas de seguridad necesarias para que el viaje sea placentero y no una odisea. La Policía de Carreteras del Perú dio una serie de recomendaciones para los viajeros:



SI VIAJA EN BUS



Llevar DNI: Este documento es esencial si piensa salir de la ciudad. Tenga en cuenta que su caducidad no le quita validez. No olvide llevar los documentos de los menores.



Pasajes con tiempo: Si ya tiene planeado salir de Lima, entonces, debió comprarlos con tiempo y no esperar el último momento, pues la gran demanda podría hacer que sean más caros. Nunca compre boletos de buses informales.



Los niños: Si viajará con menores, recuerde que ellos se aburren con mucha facilidad, por lo que un viaje largo en bus podría estresarlos. Lleve juegos didácticos y cuentos.



Emergencia: Ante cualquier eventualidad en la carretera, ya sea accidentes, asaltos u otros, puede llamar al 110, que pertenece a la Policía de Carreteras. De surgir algún problema que impida que pueda hablar, escriba al WhatsApp: 964-605-570 y 942-479-506.

SI VIAJA EN AUTO PARTICULAR



Antes de salir de casa verifique que su vehículo esté en óptimas condiciones: Luces operativas, frenos en buen estado, revise el nivel de aceite. Además, no olvide llevar suficiente combustible y una reserva, de ser necesario.



Botiquín de emergencia , llanta de repuesto, triángulo de seguridad y otros elementos que no deben faltar en su auto.



Los papeles del vehículo deben estar en regla: SOAT, tarjeta de propiedad, revisión técnica al día y el seguro, de contar con ello.



No traslade a más pasajeros de los que está permitido según el modelo de su auto.



Si el viaje es muy largo , trate de ir con un compañero que también sepa manejar para que se turnen.