Fiestas Patrias: Perritos de la Brigada Canina se entrenan para la Parada Militar [FOTOS Y VIDEO]

¡Se robarán el show! Con su encanto, habilidad y disciplina, los miembros de la Unidad Canina de la Policía se preparan para participar en la Gran Parada Militar, el domingo 29 de julio, en la avenida Brasil.

Ayer, Trome los visitó durante un día de entrenamiento y comprobó su entusiasmo y esfuerzo. Encontramos a 'Darma', una perrita de raza criolla de un año y medio, que participará por primera vez en dicho evento.



Aunque aún no se conoce con qué unidad de la Policía desfilará, esta tierna mascota a diario se prepara más de cinco horas con su entrenador, el suboficial Alexeivich Mota.



"Es una perrita que recién tiene dos semanas en la unidad, pero es muy inteligente y capta todo lo que su instructor le dice. Sabe desfilar, saltar y bailar", afirmó el comandante PNP Edwin Jiménez.

PERRITO DE PPK



Añadió que, por tercer año consecutivo, 'Capitán' (boyero suizo), perro del expresidente Pedro Pablo Kuczynski , desfilará en la avenida Brasil.



También estarán ‘Colita’ y ‘Sebastián’, ambos de 7 años y medio; ‘Luna’, de 5; ‘Hashi’, un pastor belga, de 6 años; ‘Perla’, de 4; ‘Pompón’ y otros, que realizarán una variada exhibición de trucos durante su paso frente al palco oficial del desfile.

Conozca cuáles serán las actividades para Fiestas Patrias:



SÁBADO 28



- 8:30 a.m. Misa y Te Deum en la Catedral de Lima.



- 10:00 a.m. Mensaje a la Nación en el Congreso de la República.



DOMINGO 29



-10:30 a.m. Gran Parada Militar en la avenida Brasil.