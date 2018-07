Fiestas Patrias: Todo listo para actividades oficiales por el 197 aniversario de nuestro país | FOTOS

A días de celebrarse las Fiestas Patrias , con diversas actividades oficiales, como la Misa Te Deum , el Mensaje a la Nación y la Gran Parada Militar, el Ministerio de Defensa recomendó a la población tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar algún incidente que perturbe los festejos.



El sábado 28 , hasta las 5 de la tarde las calles que rodean Palacio de Gobierno estarán cerradas al público, por el traslado del presidente Martín Vizcarra y otras autoridades a la Catedral y al Congreso de la República. Para ingresar a la zona restringida es necesario mostrar su DNI.

Si tiene planeado asistir a la Parada Militar , debe llegar con anticipación (el inicio es a las 9 de la mañana) para acomodarse y disfrutar del desfile. No se permitirá el acceso de personas en estado de ebriedad.



- Los niños deben portar su nombre en sus prendas y un número de contacto, por si llegan a perderse.



- No use autos particulares, pues generará más tráfico. Habrá servicios públicos.