Fiestas Patrias: A tener cuidado estas fechas porque aumentan robos y estafas

En esta época del año debemos andar más alertas para evitar robos y estafas, ya que muchos están con dinero extra por la gratificación, hay mayor consumo, compras, reuniones de celebración o viajes por Fiestas Patrias.



CON TARJETAS



“Lo más frecuente con tarjetas bancarias de crédito y débito son la clonación, el uso indebido (estafa, malversación tras extravío o hurto del DNI y tarjeta) y robo de dinero extraído del cajero automático”, dijo Giselle Larco, gerente de Banca Segura y Retail de Rímac Seguros.



COMPRAS Y SALIDAS

​

Muchos compran su nuevo televisor, celular, renuevan la cocina, los muebles u otros. También hay más reuniones de celebración, pero falsos taxistas y mototaxistas acechan afuera de centros comerciales, restaurantes y bares, para robo de paquetes, ‘pepeo’ y secuestro ‘al paso’.



SALE DE VIAJE O PASEO

​

Ahora que muchos saldrán de viaje, aprovechando los feriados, la policía alerta que a ‘robacasas’ les basta menos de 20 minutos para llevarse todo. (Isabel Medina)b



RECOMENDACIONES



-No al ‘cambiazo’: Proteja la clave de su tarjeta.

-El banco no pide clave por teléfono o correo.

-No retire fuerte suma de efectivo. Si lo necesita, use cheque de gerencia.

-No pierda de vista su tarjeta al pagar. Solicite y use el POS inalámbrico.

-Nunca haga ‘clic’ en links ni correos electrónicos de dudosa procedencia o que pida datos personales.

-Prefiera el taxi de empresa formal, segura o de alguien de su confianza.

-Procure que la casa no quede sola. Refuerce seguridad dentro y fuera, con cámara, vigilancia.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE