La pandemia ha generado que muchas personas pierdan su trabajo o se les reduzca el sueldo, así como también ha propiciado la quiebra de muchos negocios. Esta situación ha llevado a algunos a preguntarse cómo generar ingresos en medio de esta crisis. Para responder esa duda, Trome conversó con el asesor financiero Cristian Arens.

“En estos momentos de crisis, darle un uso inteligente a las finanzas personales es fundamental. No saber cómo llegar a fin de mes no necesariamente es un signo de que no le alcance el sueldo a la persona, sino que la mayoría de veces simplemente uno no es ordenado con sus gastos o no está acostumbrado a invertir”, señaló.

‘TIPS’ FINANCIEROS

A continuación, dejó siete consejos de ahorro para manejar eficientemente las finanzas personales:

-Ten claro en qué gastas tu dinero

Si eres de las personas que ‘no llega’ a fin de mes, te recomiendo que te acostumbres a anotar todos tus gastos. Así te vas a dar cuenta cómo puedes optimizar tu presupuesto. Analiza cuánto ahorrarías al mes e incluso al año.

-Divide tu dinero

Divide tus cuentas y asígnales un porcentaje de tu sueldo mensual. Destina el 20% a gastos (gasolina, luz, agua, teléfono y otros). Un 40% a ahorro e inversión. En el caso de gastos a largo plazo (los que puedes usarse para comprar ese celular o auto deseado) no más del 15%. Para sueños y objetivos futuros un 10%. Y educación y salud se recomienda un 5%, cada una.

-Asume la responsabilidad de tu situación actual

No importa la situación económica de una persona, sino sus decisiones y qué hace esta para cambiarla. Entonces, si has tenido en los últimos meses gastos excesivos, es necesario que aprendas y no lo sigas haciendo.

-Comienza a invertir ¡ya!

Lo antes posible. Sin excusas y pretextos.

-Maneja bien el crédito

Tanto si tienes un préstamo, como si tienes tarjetas de crédito. En caso no sepas manejarlos, lo recomendable es que no lo pidas, ya que te podrían generar un desbalance patrimonial.

-Invierte en ti primero

Date un tiempo a la semana para poder revisar tus finanzas personales y planificar tu dinero a futuro. Es muy importante dedicarle tiempo a planificar qué pasará con nosotros en los próximos años y proyectar cómo podremos afrontar económicamente esos objetivos.

-Instruye la mente millonaria

Las personas deben forjar en su mente todo lo que quieren traer a la realidad. Por ello, para generar abundancia económica en tu vida, es necesario que primero te mentalices en poder conseguirla. Solo así podrás materializar eso que tanto quieres.

SEPA QUE…

En la página www.invertirjoven.com puedes encontrar más consejos sobre temas financieros.