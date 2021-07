Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud, brindó un merecido reconocimiento a la trayectoria científica de los investigadores del Seguro Social, así como a los ganadores del ‘Premio Kaelin en Ciencias de la Salud’, distinción creada con fin de estimular a nivel institucional la investigación científica en beneficio de la población asegurada. Molinelli aprovechó la ceremonia organizada por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, para anunciar la aprobación de un presupuesto de cerca de 3 millones de soles para el financiamiento de la investigación científica sobre las secuelas que deja la COVID-19.

MÁS INFORMACIÓN: ESSALUD ADQUIERE 500 CÁMARAS DE ALTO FLUJO PARA EVITAR QUE PACIENTES GRAVES DE COVID PASEN A UCI

“Se ha aprobado un importante financiamiento para llevar a cabo toda la investigación del programa post COVID-19, todavía la pandemia no ha cesado, no sabemos de las secuelas que va a dejar sobre la población. Hay secuelas pulmonares, renales, de salud mental y neurológicos”,manifestó la presidenta del Seguro Social.

Molinelli dijo que se busca, en alianza con la Universidad Cayetano Heredia, que EsSalud sea una institución líder en la producción de investigaciones científicas reconocidas en revistas internacionales.

PREMIACIÓN

En la ceremonia se premió al doctor Teodoro Julio Oscanoa Espinoza, quien obtuvo el primer lugar del Premios Kaelin 2021 con la Publicación Científica “Frequency of Long QT in Patients with SARS-CoV-2 Infection Treated with Hydroxychloroquine: A Meta-analysis”.

En tanto 46 investigadores recibieron el Premio Kaelin en la modalidad de Publicaciones Científicas, correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. Ese mismo galardón los obtuvieron también tres (3) equipos de investigadores en la modalidad Protocolos de Investigación, correspondiente al año 2019.

La ceremonia se realizó vía streaming, desde el auditorio “Guillermo Kaelin de la Fuente” del Hospital Rebagliati, y los profesionales reconocidos recibieron una estatuilla (en el caso de los primeros puestos y del Premio Kaelin en Ciencias de la Salud – Modalidad Protocolos de Investigación, correspondiente al año 2019), una medalla y un diploma que será entregado a cada uno de los investigadores por la máxima autoridad de nuestra.

Participaron de la ceremonia, autoridades y profesionales del Seguro Social de Salud e invitados de las instituciones relacionadas a la salud e investigación.

En la ceremonia se destacó la trayectoria científica de 5 investigadores de EsSalud: Dr. Manuel Ugarte Gil (HNGAI), Dr. Cristian Diaz Vélez (HNAAA), Dr. Beltrán Brady E. (HNERM), Dr. Pedro Martín Padilla Machaca (HNGAI) y Dr. Alejandro Yabar Berrocal (HNERM).

TE PUEDE INTERESAR: