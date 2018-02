Fiori: Transportistas se las ingenian y venden pasajes hasta en mesas instaladas en calles tras desalojo

El desalojo ocurrido hace casi una semana en el Terminal Terrestre de Fiori en San Martín de Porres no detiene a miles de trabajadores y transportistas, que necesitan llevar un pan a la mesa de su hogar. Algunos han optado por instalar pequeñas mesas en las calles aledañas al lugar para ofrecer sus pasajes al norte del país



Un equipo de Trome llegó hasta la zona para verificar la situación de los pequeños empresarios, quienes regresaron a la informalidad. “Es la única manera de trabajar para llevar un pan a la mesa, sino de dónde comemos. Nos han desalojado. No nos han dado ninguna solución”, dijeron algunos vendedores.



Comentaron que están vendiendo pasajes a bajo costo para Piura, Sullana, Trujillo y Chiclayo y que incluso cuentan con una mototaxi para trasladar a todos sus clientes hasta la oficina de Marcopolo, en donde salen los buses. Agregaron que el Terminal Plaza Norte no les quiere dar trabajo.