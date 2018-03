Fiscalía admite denuncia contra dueño de chifa Asia por apoderarse de 'Negrito' [VIDEO y FOTOS]

Carmen Valdiviezo indica que el famoso 'Negrito' es su perro y se llama 'Zambo'. La señora manifiesta que necesita a su perro y pide a Liu Xiunhuan que se lo devuelva.



Así va la historia



Trome se comunicó con doña Carmen para conocer más sobre su denuncia. Entre lágrimas, la mujer, contó que el pasado 18 de enero, ella se percató que su mascota había desaparecido del frontis de su casa y que demoró en buscarlo, pues pensó que se había ido con su prima Noemi, quien vive cerca. Sin embargo, pasada las horas, el can no aparecía por lo que inició una búsqueda por todo Canta. "Al día siguiente yo veo en un diario la foto de mi perrito y por eso fui a denunciar que ese can era mío y de mi familia. Ni perrito no es ningún vagabundo, es de familia. Quiero que me devuelvan a mi Zambo", dijo la madre de familia quien se dedica al ganado de reses.



La Fiscalía Provincial de Canta ha admitido una denuncia contra el dueño del chifa Asia Liu Xiunhuan por adueñarse del perro de Carmen Valdiviezo.



El abogado de la señora Carmen Valdiviezo indica que los propietarios de la carnicería, quienes regalaron al perro, serán imputados por el delito de hurto simple.



Carmen Valdiviezo denuncia al ciudadano chino Liu Xiunhuan por no devolverle a su perro.