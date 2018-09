FITEL 2018: Disfruta gratis de obras de teatro nacionales e internacionales en la UNMSM | FOTOS

¡Atención amantes de las tablas! El Festival Interactivo de Teatro en Letras -FITEL es un espacio de convivencia interactiva entre el arte y el aprendizaje, entre creadores (artistas) y espectadores (público).

Un proyecto cultural promovido y sostenido fundamentalmente por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialmente de la Facultad de Letras donde es su sede principal. El ingreso es libre.

El FITEL nació el año 2015 y en esta nuestra cuarta edición FITEL 2018 somos “Vive y sueña teatro” para pensar nuestra realidad y ensayar propuestas a través del teatro (soñar).

FITEL 2018: Disfruta gratis del Festival Interactivo de Teatro en la UNMSM FITEL 2018: Disfruta gratis del Festival Interactivo de Teatro en la UNMSM

El festival dura una semana y consta de obras de teatro, talleres, conversatorios y otras expresiones artísticas: danza, instalaciones, etc.

El FITEL 2018 “Vive y sueña teatro” se desarrollará del 17 al 22 de setiembre en tres sedes: la UNMSM, el Teatro Universitario de San Marcos (Jr. Lampa 833) y Casa Fela (Jr. Camaná 323).

El FITEL 2018 contará con obras nacionales e internacionales de Argentina, Colombia y Venezuela, que fueron seleccionadas luego de una convocatoria y presentan variados estilos como: memoria, circo, danza, performance, documental, títeres, etc. Además de seminarios y talleres que incluyen no solo teatro y danza, si no también dramaturgia y crítica teatral.

FITEL 2018: Disfruta gratis del Festival Interactivo de Teatro en la UNMSM FITEL 2018: Disfruta gratis del Festival Interactivo de Teatro en la UNMSM

La interactividad se aborda desde la relación entre artistas y público, el diálogo y el intercambio de opiniones e ideas, promoviendo en el público la ejecución teatral, trabajando la interactividad e integración desde los preparativos al festival, donde los estudiantes voluntarios también aportan al proyecto cultural desde su formación académica.

La labor que realizamos no solo atiende a la promoción del arte y la cultura; si no que también se ubica dentro de la función social que debe tener la universidad pública y en particular San Marcos.