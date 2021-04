Es ancashina y vivió gran parte de su vida en el distrito de Carabayllo. Flor Pablo Medina, exministra de Educación, actual candidata al Congreso con el número 3 y miembro de la fórmula presidencial del Partido Morado, afirmó, en una entrevista para Trome, que el candidato Julio Guzmán pasará a la segunda vuelta.





Doctora Pablo, cuéntenos su perfil, su experiencia profesional...

Estudié en un colegio público, y luego en la Universidad San marcos, he sido profesora, siempre ligado a la educación. Soy ancashina y crecí en el kilómetro 22 de Carabayllo.

¿Porqué postular al Congreso, una institución tan desprestigiada?

Quiero entrar a la política para mejorar la educación en el país, para que sea buena, buscar que exista alimentación para los estudiantes de inicial, primaria y también en la secundaria, y repotenciar el tema psicológico en los colegios. Actualmente la educación en el país debe ser declarada en emergencia y así comprar más rápido las tablets para las zonas alejadas, es alarmante que medio millón de estudiantes no se hayan matriculado.

¿Está a favor de volver a las clases presenciales o de seguir con las virtuales?

Debemos regresar a la educación presencial pero a la par que haya vacunas, se debe empezar las clases en colegios en zonas donde el virus ha sido controlado. Tiene que haber condiciones. Además, los profesores también deben ser vacunados.

Las encuestas no favorecen a Julio Guzmán y a su partido, ¿Pasarán la valla electoral?

Tenemos fe. Aún hay un gran porcentaje de personas que no han definido su voto debido a la pandemia. Están preocupados en el trabajo y cuidando a la familia. Julio Guzmán en los debates ha demostrado que es el indicado para gobernar este país, el partido Morado es un equipo, no hay improvisación. Además, en las calles veo mucho apoyo de la gente cuando hacemos recorridos.

Para muchos Guzmán tuvo un buen papel en los debates...

Julio Guzmán quiere cambiar el país, es una persona honesta. Y sí, hizo una buena presentación en el debate, fue atacado injustamente pero él brindó propuestas, que es lo que quiere el país. Los ataques del señor Rafael Santos no nos afectaron.

A nueve días de las elecciones, y con un 1% en las encuestas, es difícil que pasen la valla electoral...

Vamos a pasar la valla electoral, y no solo eso, vamos a pasar a la segunda vuelta, nada está dicho, las encuestas solo reflejan una foto del momento, nosotros confiamos en pasar a la segunda vuelta y ser gobierno, además de llegar con una bancada fuerte en el Congreso, el país necesita estabilidad. Nosotros nos tomamos en serio hacer política, no hacemos improvisación.

Usted ha sido exministra de Educación, de ganar Guzmán las elecciones, usted podría volver a esa cartera...

Yo extraño servir a mi país, si me elige como ministra de Educación bienvenido sea, pero lo importante es servir a mi patria desde donde sea, quiero dar una mejor educación. Me preocupa que miles de niños no están estudiando.

Pero tampoco hay que olvidar la pandemia...

La pandemia es un tema importante también, es vital, es el punto principal del programa de gobierno del partido Morado, las tareas serán traer más vacunas, asegurar oxígeno, aumentar camas de UCI y reactivar la economía.

LESCANO ES POPULISTA Y LÓPEZ ALIAGA UN PELIGRO

¿Qué opina de las demás candidaturas?, ¿Hay alguna que le cause preocupación?

Hay candidaturas que van al populismo como el del señor Lescano, también hay candidaturas que surgen para estas elecciones como el de señor Forsyth, ambos ofrecen cosas para la platea y sin sustento técnico. Sin embargo, el del señor López Aliaga representa un peligro para el país, faltó el respeto al pueblo a hablar con un papel en el debate, no se preparó. Sus propuestas son un peligro.

Muchos no recuerdan que usted ha sido ministra en la gestión de Martín Vizcarra, ¿Qué opina de la situación del expresidente?

Yo no me arrepiento de haber servido a mi país, soy funcionaria de Estado por veinte años. A mi me convoca el premier Salvador del Solar y yo di lo mejor para mejorar la educación en el país. Lamento mucho la decepción del señor Vizcarra sobre todo lo del tema de su vacunación secreta y tendrá que responder a la justicia. Y si es responsable, tiene que pagar esa culpa. Pero hay que recordar que en febrero del 2020 a mí me sacaron del minedu, yo no renuncié. Sin explicación alguna me botó (Vizcarra). Ya él sabrá porque me sacó.

De otro lado, ¿Está a favor o en contra de la legalización de la marihuana?

Estoy en contra, hay que cuidar a nuestros jóvenes de las drogas y de los vicios. Lo que sí estoy a favor es del cannabis medicinal.

Su colega de partido, Daniel Olivares, confesó que era consumidor de marihuana...

Mi colega Daniel Olivares cometió un error, lo que haces en tu vida privada algunas cosas tienes que guardarlo, cuando eres persona pública tienes que tener cuidado. Yo estoy a favor de que se promueva el deporte y la cultura. He tenido amigos y familiares que han fallecido por el consumo de drogas y no estoy a favor de esos vicios.

Y del matrimonio igualitario, ¿Cuál es su posición?

Estoy a favor del matrimonio igualitario, porque hay que defender los derechos de personas homosexuales, lamentablemente hay mucha homofobia en el país. Todos somos iguales ante la ley. Pero sí estoy a favor. Yo respeto a todas las personas.