PERUANO QUE SE RESPETA. Con ese color turquesa de sus cabellos y esa energía explosiva para cantar, la cantante folclórica Marleny Herrera Trinidad (35) suele ser confundida con la artista colombiana Karol G , aunque ella prefiere que la llamen ‘La Pecadora Bichota’. Sus huaynos, parranditas, ‘Santiago’, carnavales y todo su repertorio andino tiene ahora un estilo muy similar a la ex pareja de Anuel AA ya que cada vez que inicia sus presentaciones, repite: “To’ me quieren partir y no tienen con qué / Roncan, pero no pueden con mi pum-pum”.

Artista se puso a cantar 'La Bichota' y 'Tusa'. Foto: Alan Ramírez

Para el lente de Trome, la artista nacida en Cerro de Pasco se puso a cantar y bailar con algunos de sus fans en el emporio comercial de Gamarra en La Victoria, quienes la confundían con la cantante colocha y pedían que interpretará algunos temas, como ‘Tusa’, ‘Location’ y ‘Bichota’. Herrrera se animó a cantar algunos de estos éxitos provocando que estibadores se animaran a bailar con ella.

“Mis vecinos y amistades de Gamarra me dicen que me parezco a la ‘Bichota’, y por eso trato que ahora mi música sea más movida. Sé que ahora Karol G tiene el cabello rojo, pero me gusta su look antiguo y por eso mis extensiones y uñas son de color turquesa”, cuenta la artista.

Además de dedicarse al arte por casi 10 años, Herrera es una corajuda emprendedora que apuesta por la belleza peruana. Tiene un localcito de venta de ropa femenina en Gamarra y también patrocina certámenes de belleza. Justamente en el 2018 fue coronada como Miss Señora por la Confederacion Nacional de Comerciantes (CONACO).

Fans se acercaron a ella y le pidieron fotos. Foto: Alan Ramírez

Inició en el negocio de la venta de ropa a los 16 años. Con el tiempo pudo abrir su taller de confecciones y ahora se dedica a la venta de ropa de mujeres

Conoce a la ‘Pasionaria del Centro’, la folclórica que zapatea y canta huaynitos en peluquería

'Pasionaria del Centro' trabaja como estilista

PERUANO QUE SE RESPETA. Con esa destreza que tiene para cortar el cabello, realizar laceados, tintes u ondulaciones, ninguno de sus clientes podría imaginar que Haydee Huaranga Camavilca, conocida como ‘La Pasionaria del Centro, la princesa del amor’, sería una maravillosa estilista. En su peluquería ‘Princess Pasión’ en Ate-Vitarte, sus vecinas no solo acuden a realizarse un cambio de look y lucir hermosas, sino que van a disfrutar de sus canciones, como: ‘Amantes perfectos’, ‘Quiero embriagarme’, ‘Amor ilegal’, entre otros.

LEE: Doble peruano del ‘Chaparro Chuacheneger’ trabaja como maestro de obras

Huaranga cuenta que, mientras realiza los cortes de cabello o servicio de uñas o maquillaje a sus clientas, suele cantar música huanca, tunantada, huayno, Santiago, huaylas, chonguinada, y hasta se pone a zapatear. Algunas no saben que ella es una artista folclórica con más de 30 años de trayectoria y que ha cantando en escenarios de Estados Unidos y Europa.

“A mí me encanta maquillarme, y fue así como me puse a estudiar; luego aprendí un poco más del estilismo, así me animé a abrir mi peluquería. Mi peluquería es pequeña aún, pero de gran corazón. Aquí, no solo te dejamos bella, sino que terminas cantando y bailando”, cuenta la artista.

Nacida en el distrito de Ulcumayo, provincia de Junín, Huaranga siempre tuvo vocación para el arte. Una peculiaridad en su show es su clásico silbido, que cuenta aprendió cuando era niña. “Antes, en mi pueblo, no había celulares; y nosotros, en la comunidad, nos pasábamos la voz silbando; esa era nuestra principal forma de comunicación cuando estamos en distancias grandes, incluso, hasta ahora”, explica.

LEE: Fanático de los Kiss trabaja como personal trainer en gimnasio de Independencia

Puedes contactarla, en su cuenta de Facebook (@Pasionaria del centro- haydee huaranga)

Antes de contratarla para algún show, sus futuros clientes le piden que silbe para identificar que se trata de ella y no de una imitadora

