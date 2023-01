Si Ozzie Risso tiene un celular o una cámara profesional en sus manos, se olvida del mundo. Su talento es innegable y lo ha llevado a trabajar con marcas reconocidas. Ya sea para campañas publicitarias o no, es uno de los fotógrafos jóvenes más solicitados del país. Pero eso no es todo, en el 2020 Risso saltó a TikTok y en un abrir y cerrar de ojos consiguió miles de seguidores.

Actualmente tiene más de 680 mil, con quienes comparte tips, tutoriales y esos truquitos que todos los mortales queremos aprender para que nuestras fotos en redes salgan espectaculares.

“Ahora estoy haciendo contenido con full tips y hacks para tomar fotos desde el celular. Es más fácil de lo que creen. De hecho, solo parándote al costado de tu ventana y aprovechando la luz natural puedes sacar fotos increíbles. No necesitas tener un gran equipo, lo que importa es el ojo, el criterio que tengas y el estilo que vas adquiriendo”, comenta el comunicador audiovisual de 32 años.

En su TikTok (@ozzierisso) podemos encontrar divertidos e interesantes videos como: ‘Deja de grabar así en tus viajes’, ‘3 hacks de fotografía para WhatsApp’, ‘Edita tus fotos como las de Justin Bieber’ y ‘Apps de fotos que todos necesitan’. Entre todas sus publicaciones suman 14.2 millones de ‘Me gusta’.

“También me piden consejos sobre la carrera que estudié, si es rentable o no en el país, o qué cámaras pueden comprarse. He tenido la oportunidad de encontrarme con varios seguidores en la calle y la verdad es superchévere conocerlos y que valoren tu trabajo”, agrega Risso.

Puedes encontrarlo en redes sociales como: @ozzierisso

Seis páginas web para descargar imágenes gratuitas

Ya sea porque quieres empezar a subir contenido a tu blog, estás llevando cursos de marketing digital o eres un joven emprendedor que necesita ‘mover’ más sus redes sociales, siempre es importante conocer páginas web que nos permitan descargar imágenes sin costo.

Si no sabes dónde empezar a buscar, el diseñador e ilustrador gráfico Alexandro Valcárcel nos recomienda estos seis bancos de imágenes gratuitas. Algunas solo necesitan que te registres con tu correo electrónico o cuenta de Facebook, y otras tienen su versión Premium que te pedirá suscripción, pero es opcional.

1. PIXABAY

Puedes encontrar desde imágenes, ilustraciones, vectores y hasta videos libres de derechos de autor. Lo mejor es que son de muy buena calidad.

2. FREEPIK

Tiene una gran colección de ilustraciones y vectores. Puedes descargar hasta tres al día. No necesitas registrarte en la web. Eso sí, a veces te piden que pongas el nombre del autor.

3. PEXELS

Todas sus imágenes son de dominio público y se renuevan constantemente. Su catálogo es muy variado y puede usarse con fines comerciales.

4. UNSPLASH

Las imágenes de esta página web son más artísticas. Cuidan mucho la parte estética y todas presentan muy buena resolución.

5. FLICKR

A pesar de tener un amplio banco de imágenes, no todas son gratuitas y debes registrarte en su web para poder descargarlas. Sin embargo, es una de las páginas más solicitadas.

6. RAWPIXEL

Tienes un límite de 100 imágenes al mes. Y, además de las fotografías tradicionales, encontrarás imágenes animadas o en 3D.

TE VA A INTERESAR:

Melcochita: ¿Cuál es el origen del popular apodo del cómico?

¿Sabías que ocultar tus emociones puede causarte enfermedades físicas y depresión?

¿A tus hijos le gustan los robots? Aquí 5 beneficios de aprender robótica en verano