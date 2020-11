DESEA CONVERSAR CON ELLOS. EL presidente interino Francisco Sagasti se reunirá con los familiares de Bryan Pintado e Inti Sotelo en Palacio de Gobierno. El encuentro entre el mandatario y los papás de los jóvenes se da una semana después de su asesinato durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino.

Como se recuerda, aún no se establecen las responsabilidades en el asesinato de ambos jóvenes que acudieron a la Segunda Marcha Nacional contra el gobierno de Manuel Merino. El presidente interino se comprometió a que estas muertes no queden impunes, sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento claro sobre qué efectivos policiales dispararon contra Inti y Bryan.

El abogado de la familia de Jack Brian Pintado Sánchez, uno de los jóvenes asesinados por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la Segunda Marcha Nacional contra Manuel Merino, indicó que los peritajes advirtieron restos de proyectiles de plomo en el cuerpo fallecido.

“Se hallaron restos de plomo, o sea, perdigones. Plomo. Dos en el cráneo, dos en la cara, dos en el cuello, dos en el brazo y dos en el tórax. Aquí no podemos hablar de armas no letales, más o menos letales, pero todas son letales. Ahora se van a realizar una serie de pericias para hacer algunas determinaciones”, dijo el letrado a RPP Noticias.

