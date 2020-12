LO PONE DE MAL EJEMPLO. El presidente Francisco Sagasti se refirió este sábado a las declaraciones del congresista de Unión por el Perú, Posemoscrowte Chagua Payano, un médico que advirtió en el Congreso que las vacunas contra el Covid-19 podrían cambiar nuestro código genético.

“Cuando uno encuentra este tipo de posiciones intransigentes, irreductibles, que son impermeables a cualquier persuación, se le aisla (...) se le dispone a la ciudadanía y se le deja de lado. Se pone como ejemplo de ‘lo que no debe ser’, es decir, no se comporten como un congresista que ignora la evidencia científica y que está generando un peligro para toda la ciudadanía, no solo a él”, indicó el mandatario en entrevista con RPP.

Sagasti aseguró que Chagua Payano no tiene claro el funcionamiento de la vacuna ni tampoco conoce cómo se funciona el ADN. “Si no quiere entender, si ya tiene una posición clara frente a los argumentos entonces hay que mostrarlo precisamente como lo que es”, agregó el presidente.

Posemoscrowte Chagua en contra de las vacunas

El último viernes 4 de diciembre, mientras se discutía en el Pleno del Congreso el proyecto de ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la Covid-19, el congresista Posemoscrowte Chagua indicó que la legalización de la vacuna sería ilegal, puesto que es insegura.

“Sería ilegal aplicarle a la población una vacuna insegura, una vacuna que no ha pasado por las bases de seguridad y ese es la situación en la cual nos encontramos. La vacuna de Pfizer, de Moderna, que quieren comprar, son vacunas que no son seguras y están modificando el ADN de la población. Estas vacunas no pueden ser aprobadas por los funcionarios del Estado”, dijo el parlamentario, quien solo fue apoyado por su bancada UPP y por Podemos Perú.